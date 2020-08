Thunbergova od Merklove pričakuje pogum pri spopadanju s podnebno krizo

Ob drugi obletnici prve šolske stavke na Švedskem oziroma od začetka gibanja Petki za prihodnost, ki ga je sprožila danes 17-letna Greta Thunberg, se je Švedinja s še tremi mladimi aktivistkami – Luiso Neubauer iz Nemčije ter Anuno De Wever in Adelaido Charlier iz Belgije – srečala z nemško kanclerko Angelo Merkel. Beseda je tekla o glavnih točkah podnebnega programa nemškega predsedstva Svetu Evropske unije. Med njimi so ogljična nevtralnost EU do leta 2050 in konkretizacija strožjih podnebnih ciljev, ki naj bi jih države pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov dosegle do leta 2030. Govorile so tudi o pomenu obdavčitve izpustov ogljikovega dioksida in nacionalnih podnebnih ukrepov, kot so opuščanje premoga pri proizvodnji elektrike.

"Pozvale smo jo, da se s podnebno krizo spopade, kot bi se z vsako drugo krizo," je po koncu 90-minutnega srečanja v kanclerkinem uradu dejala Thunbergova. "Želimo, da ljudje okrepijo napore, da si upajo stopiti iz območja udobja, da v ospredje postavijo prihodnost in ne sedanjega trenutka," je dejala in dodala: "Večji kot je vaš doseg, večja je vaša moralna obveznost."