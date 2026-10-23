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Tibet stresel močan potres, v reševalne akcije vključenih več kot 1600 ljudi

Lhasa/Peking, 23. 10. 2026 07.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA U. Z. K.
Potres v Tibetu

Tibet je stresel potres z magnitudo 7, ki je po poročanju kitajskih državnih medijev zahteval najmanj 16 življenj, 65 ljudi je ranjenih. Poškodovanih ali uničenih je več kot 300 domov. Reševalne in iskalne akcije so v teku, vključenih je več kot 1600 ljudi.

Epicenter potresa je bil na goratem, redko poseljenem območju v Tibetu, okoli 400 kilometrov severovzhodno od prestolnice Lhasa na globini deset kilometrov. Na območju v okrožju Baqing in več drugih regijah v Tibetu so po potresu zabeležili več popotresnih sunkov.

V reševalne in iskalne akcije je vključenih več kot 1600 ljudi. Doslej so že zagotovili humanitarno pomoč, okrog 1000 montažnih hiš, več kot 3200 šotorov, generatorje in svetilke, navajajo kitajski državni mediji.

Po potresu v Tibetu.
Po potresu v Tibetu.
FOTO: AP

Predsednik Ši Džinping je po poročanju državne tiskovne agencije Xinhua dejal, da je potres na visokogorski lokaciji povzročil "znatno število žrtev". "Moramo izvesti iskalne in reševalne operacije ter storiti vse, kar je v naši moči, da bi čim bolj zmanjšali število žrtev," je dodal.

Vse pristojne službe in oblasti je pozval, naj prebivalcem nemudoma zagotovijo vso potrebno pomoč in začasna bivališča za tiste, ki so izgubili domove, ter naj sprejmejo učinkovite ukrepe za zaščito življenj in premoženja ljudi.

Zaradi potresa je svoje domove zapustilo več kot 12.000 ljudi, poročanje lokalnih medijev povzema britanski BBC.

Potres v Tibetu sledi avgustovskim smrtonosnim poplavam, ki so poleg sosednjega Nepala prizadele tudi jugozahodni del te kitajske avtonomne regije. Na obeh straneh meje je umrlo okoli 1450 ljudi, v začetku tega meseca je bilo še vedno pogrešanih več kot 5500 ljudi.

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