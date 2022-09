Tiger iz Ukrajine, ki je pobegnil na Slovaško

Majhna vas Ulič, ki se nahaja ob slovaško-ukrajinski meji, je dobila novega prebivalca – mladega tigra, ki se je v njen okoliš sprehodil z razdalje 4 kilometrov oddaljenega doma v ukrajinskem mestu Strychava. Zaradi novega nevarnega priseljenca so oblasti krajane pozvale, naj bodo pri gibanju izven hiš bolj pozorni, kot sicer.

Mlado žival so opazili tudi v bližini drugih okoliških mest, so sporočili z nacionalnega parka Poloniny. "Če se srečate s tigrom, pokličite policijo ali župana," so svetovali krajanom. Afriško mačko so ujele obmejne varnostne kamere, poroča Euronews.