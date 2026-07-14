Tiger pobegnil, napadel moškega, ta je dva meseca kasneje umrl

Moškega je tiger napadel 17. maja na območju zasebnega zavetišča za tigre v kraju Dölzig pri Leipzigu, potem ko je žival pobegnila iz ograde. Po napadu so ga s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico, kjer je v petek umrl, je danes sporočilo tožilstvo v Leipzigu.

Preiskovalci so zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti z opustitvijo dolžnega ravnanja odredili obdukcijo, ki naj bi pokazala, ali je bila smrt neposredna posledica napada. Rezultati za zdaj še niso znani.

Pobeglega tigra so policisti po večurni iskalni akciji izsledili v bližini vrtov in ga zaradi nevarnosti za ljudi ustrelili.

Po poročanju nemških medijev je lastnica tigra nekdanja cirkuška dreserka, njeno zasebno zavetišče pa je bilo že pred incidentom predmet kritik in polemik. Sama je po dogodku zatrjevala, da ni storila ničesar narobe.

Po navedbah policije se je 72-letnik v času napada zakonito nahajal v ogradi s tigri. Nemške oblasti nadaljujejo preiskavo okoliščin tragedije.