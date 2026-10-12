Tiger pokončal moškega, ki je skočil v njegovo ogrado

Reševalce so v park v Doncasterju poklicali okoli 13.35. Moškega, ki ga je napadel tiger, so na kraju dogodka razglasili za mrtvega. Po navedbah nekaterih prič naj bi imel moški avtizem, vendar ta informacija še ni bila uradno potrjena.
Priči sta za britanske medije povedali, da sta videli žensko, ki je moškega poskušala potegniti nazaj, medtem ko se je ta pripravljal na skok v ogrado za tigre, vendar je bila pri tem neuspešna.
Par je povedal, da sta fotografirala altajskega tigra, ko sta opazila, da je vznemirjen. "Sledila sva tigrovemu pogledu in videla, kako se nekdo premika v kotu. Tiger se je vznemiril in začel napadati. Skočil je proti moškemu," je povedala 21-letna Scarlet Hogan. Opisala je tudi vedenje moškega. "Začel je moliti k tigru in se mu klanjati, tiger pa se je zdel nekoliko zmeden. Zdelo se je, da je moški v transu, popolnoma odklopljen od realnosti, vse do napada."
Hoganova je dodala, da je moški plesal s telefonom v roki. Zdelo se je, kot da dela selfije. Nato se je spustil na vse štiri in začel moliti. "To je bila najčudnejša stvar, kar sem jih kdaj videla. Razprl je roke, kot da čaka, da ga napade tiger. Bilo je grozljivo. Samo stala sva tam v šoku ... zadnja stvar, ki sva jo videla, so bile tigrove čeljusti na njegovem vratu."
Isti par trdi, da sta moškega videla prej tistega dne "čudno" plesati na parkirišču, vendar temu nista posvetila nobene pozornosti.
Marie Miller, ki je bila prav tako v parku, je povedala, da je videla mladeniča, ki je vstopil v ogrado tik pred napadom. Dejala je, da je "užival v opazovanju tigra" in prosil drugega obiskovalca za fotografijo.
Charlotte Pywell, oskrbnica parka, je izrazila obžalovanje zaradi incidenta. "Ne vem, kdo je ali kaj ga je spravilo v to početje. Krivda ni bila tigrova. Vsi oskrbniki parka so šokirani."
Park je bil v nedeljo zaprt. Vodstvo je potrdilo, da tiger ne bo evtanaziran.
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