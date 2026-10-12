Tiger pokončal moškega, ki je skočil v njegovo ogrado

Reševalce so v park v Doncasterju poklicali okoli 13.35. Moškega, ki ga je napadel tiger, so na kraju dogodka razglasili za mrtvega. Po navedbah nekaterih prič naj bi imel moški avtizem, vendar ta informacija še ni bila uradno potrjena.

Priči sta za britanske medije povedali, da sta videli žensko, ki je moškega poskušala potegniti nazaj, medtem ko se je ta pripravljal na skok v ogrado za tigre, vendar je bila pri tem neuspešna.

Par je povedal, da sta fotografirala altajskega tigra, ko sta opazila, da je vznemirjen. "Sledila sva tigrovemu pogledu in videla, kako se nekdo premika v kotu. Tiger se je vznemiril in začel napadati. Skočil je proti moškemu," je povedala 21-letna Scarlet Hogan. Opisala je tudi vedenje moškega. "Začel je moliti k tigru in se mu klanjati, tiger pa se je zdel nekoliko zmeden. Zdelo se je, da je moški v transu, popolnoma odklopljen od realnosti, vse do napada."