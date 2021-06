Tigrasti morski psi pred orkanom ne bodo pobegnili na odprto morje

Raziskovalci, ki stojijo za študijo, so s sledilnimi napravami spremljali aktivnost tigrastih morskih psov. Ugotovili so, da je bila leta 2016 kljub neposrednemu udarcu orkana Matthew na severozahodnem robu obrežja malih Bahamov prisotnost teh morskih psov na tem območju enakomerna tako pred kot tudi med orkanom.

Nedavna študija, objavljena v reviji Estuarine, Coastal and Shelf Science, je namreč pokazala, da so tigrasti morski psi nad močnimi vetrovi in nemirnim morjem navdušeni. To se precej razlikuje od obnašanja nekaterih drugih vrst velikih morskih psov, ki se v času neviht plitkim območjem raje izognejo in varnost poiščejo na odprtem morju.

Matthew je bil nevihta pete kategorije z vetrom, ki je dosegel 266 kilometrov na uro. Takoj po nevihti so raziskovalci dejali, da se je "dnevno odkrivanje morskih psov približno podvojilo". Za nekatere druge vrste so raziskave med orkanom Irma, ki je pustošil leta 2017, pokazale precej drugačna odkritja. Ko se je nevihtno oko premaknilo 87 kilometrov zahodno, večine morskih psov, ki so bili prej na tem območju, niso več odkrili, so povedali raziskovalci.

Raziskovalci so ugotovili, da so se za razliko od manjših vrst, za katere so v preteklosti ugotovili, da med nevihtami bežijo iz plitvih voda, imeli večji morski psi več različnih odzivov na nevihte. "Presenečen sem bil, ko sem ugotovil, da se veliki tigrasti morski psi niso evakuirali, tudi ko je oko orkana prišlo do njih," je dejal Neil Hammerschlagz univerze v Miamiju, soavtor študije."Skoraj se niso niti zdrznili, njihovo število pa se je po nevihti celo povečalo. Sumimo, da so tigrasti morski psi izkoristili številne mrtve živali, ki so se pojavile po nevihti," je dejal.

Raziskave so pokazale tudi, da je podnebna kriza v nove vode potisnila še eno večjo vrsto - velike bele morske pse -, kar je povzročilo dramatičen upad že ogroženih populacij prosto živečih živali.