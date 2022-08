Tigri v Nepalu nekoč ogroženi, zdaj jih je trikrat več

Tigri v Nepalu niso več na robu izumrtja. V državi je danes 355 tigrov, kar je 190 odstotkov več kot leta 2009, ko je nepalska vlada pričela s projektom za ohranjanje tigrov. V azijskih državah se je namreč število tigrov zaradi nezakonitega lova in zaradi krčenja naravnega habitata stalno zmanjševalo. Azijske države so si zato zadale cilj: do leta 2022 podvojiti število divjih tigrov, kar je Nepalu tudi uspelo.

"Število tigrov v Nepalu in drugih azijskih državah se zaradi nezakonitega divjega lova in krčenja habitata stalno zmanjšuje. Leta 2010 nam je postalo jasno, da bomo ogroženo vrsto izgubili, če se ne bomo skupaj potrudili, da bi stvari spremenili," je povedala Ginette Henley iz Svetovnega sklada za naravo. Vlade držav, v katerih živijo ogroženi tigri, so si zato na mednarodnem vrhu o ohranjanju tigrov v Sankt Peterburgu zadale cilj: do leta 2022 podvojiti število divjih tigrov, poroča CNN.

Ginette Henley, podpredsednica Svetovnega sklada za naravo (WWF), je dejala, da je bila raziskava, v kateri so ugotavljali številčnost tigrov, narejena na približno 12 odstotkih celotne površine Nepala.

Strategija je bila ohranjanje habitata, krepitev zaščite tigrov v nacionalnih parkih in rezervatih za divje živali. Po mnenju Henleyjeve je bila za uspešnost projekta ključna osredotočenost na koridorje divjih živali, ki pomagajo povezovati sicer razdrobljene dele tigrovega habitata. "Pogozdovanje območij je bilo ključno, da se je tigrovo naravno okolje obnovilo in ohranilo. Ko mladiči tigrov postanejo samostojni, se odmaknejo od staršev, kar pomeni, da rabijo več prostora. Ta razpršitev pa je možna le takrat, ko se tigri lahko varno gibljejo," je pojasnila. Tu se je Henleyeva zahvalila lokalnim skupnostim, ki so po njenem mnenju gonilna sila tega projekta. Različne skupnosti so bile namreč zadolžene za pogozdovanje in so bile na tak način neposredno vključene v ohranjanje vrste.

Divji tigri veljajo za ogroženo vrsto, po podatkih Svetovnega sklada za naravo jih je v divjini le okoli 3900.

Pri projektu so morali biti pozorni na varnost tako tigrov kot ljudi. "Resnično je potreben celosten pristop. Treba je namreč vedeti, kje tigri živijo, da se lahko potem lokalne skupnosti tem območjem izogibajo," je podpredsednica pojasnila njihovo strategijo. V Nepalu so si pomagali tudi s praktičnimi orodji, kot so ograje, s katerimi so živino zaščitili pred plenilci in nočno osvetlitvijo. Slednja je pomagala preprečiti upad tigrov na naseljena območja. Uvedli so tudi kompenzacijskih programe za tiste kmete, ki jim tigri vseeno ubijejo živino. Zaščita tigrov pomeni tudi zaščito ostalih ogroženih vrst Zaščita tigrov pomaga zaščititi tudi druge ogrožene vrste. "Če bomo zaščitili enega tigra, bomo zaščitili 10.000 hektarjev gozda, kar pozitivno deluje tudi na blaženje podnebnih sprememb," je pojasnila Henleyjeva.