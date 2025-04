"To je tiha fotografija, ki govori glasno. Pripoveduje zgodbo o dečku, a tudi o širši vojni, ki bo vplivala na generacije," je povedala izvršna direktorica natečaja Joumana El Zein Khoury.

Žirija je pohvalila "močno kompozicijo in pozornost do svetlobe" ter motiv fotografije, ki spodbuja razmišljanje, zlasti vprašanja, ki so se pojavila glede Mahmudove prihodnosti.

"Palestinski otroci so plačali visoko ceno za grozote, ki so jih doživeli, in Mahmud je le eden od teh otrok," je povedala fotoreporterka Samar Abu Eluf, ki je decembra 2023 pobegnila iz Gaze, in je dokumentirala hude poškodbe beguncev iz palestinske enklave od začetka vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra 2023.

Fotografija, ki jo je Samar Abu Eluf posnela za New York Times, prikazuje devetletnega Mahmuda Adžurja z amputiranima rokama. Deček je bil hudo ranjen marca lani v izraelskem napadu na mesto Gaza, v eksploziji pa je izgubil obe roki.