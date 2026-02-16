Tihanovska opozarja: 'Rusi se pripravljajo na eskalacijo'

Oglasila se je izgnana opozicijska voditeljica Tihanovska in poudarila, da predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko, Putinov zaveznik, pomaga ruskemu voditelju in mu olajšuje agresijo, saj mu omogoča, da krepi rusko vojaško prisotnost na ozemlju Belorusije, piše Telegraph.
"Na beloruskem ozemlju Lukašenkov režim krepi rusko prisotnost. Pripravljajo se na razporeditev jedrskega orožja," je opozorila. Belorusija sicer, po njenih besedah, že dolgo pomaga skrbeti za ruski vojaško-industrijski kompleks. Sodelovalo naj bi približno 300 podjetij, ki pomagajo Moskvi pri proizvodnji, vključno z gradnjo novih objektov za proizvodnjo dronov. "Zdi se, da se pripravljajo na eskalacijo."
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sicer tudi njen zaveznik, s katerim se je nedavno srečala, se zaveda tega tveganja in opozarja, da bi ta eskalacija vplivala "ne le na Ukrajino, ampak tudi na druge evropske države". Pomembno je, trdita oba, da se več pozornosti nameni dogajanju v Belorusiji.
Rusko ministrstvo za obrambo je sicer decembra res objavilo posnetke, ki naj bi prikazovali, kako ruska vojska razporeja jedrski raketni sistem na letalski bazi v vzhodni Belorusiji. Tudi Lukašenko je potrdil, da bo v državi nameščenih deset sistemov Orešnik - jedrskih hipersoničnih balističnih raketnih sistemov srednjega dosega. A vendar ostaja vprašanje, ali bi morale evropske države biti upravičeno pazljive. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč večkrat zatrdil, da nima nobenega namena napasti katere koli evropske države.
A če gre verjeti besedam Tihanovske, bi takšna razporeditev jedrskega orožja res znatno zmanjšala čas, ki bi ga Kremelj potreboval za napad na ozemlje EU. Zahodni analitiki so seveda posnetke razporeditve razumeli kot dokaz moči, namenjen zastraševanju Ukrajine in njenih sosed, hkrati pa kot signal ruskim državljanom, da je Rusija pripravljena na nadaljnjo eskalacijo konflikta.
Nekdanji posebni odposlanec Donalda Trumpa v Ukrajini pa močno dvomi v strateški pomen te razporeditve. "Najprej, poveljstvo in nadzor nad ruskimi jedrskimi orožji ostaja v rokah Rusije," je dejal Kurt Volker. "Torej, če so v Rusiji, ali če so nekaj sto kilometrov stran v Belorusiji, to ni pomembno. So jedrska orožja, so pod ruskim poveljstvom in nadzorom in so usmerjena proti nam vsem."
Tihanovska še vedno ogrožena
Tihanovska je na morebitno grožnjo opozorila ob robu največje evropske konference o obrambi in varnosti v Münchnu. Opisala se je kot izvoljena predsednica Belorusije, potem ko je razglasila zmago leta 2020, a je kmalu za tem pobegnila iz države s svojima dvema otrokoma, potem ko je razglasila, da je Lukašenko ponaredil izid volitev. Njen mož je bil zaprt, a so ga lani izpustili, družina pa še naprej živi v izgnanstvu med Litvo in Poljsko.
V intervjuju za Telegraph je opozorila, da je usoda Belorusije tesno povezana z usodo Ukrajine in izrazila upanje, da bo kmalu, morda že v naslednjem mesecu, lahko obiskala to državo. Zelenskega je opisala kot "svojega osebnega junaka", ki naj bi bil "zelo utrujen, a zelo predan".
"Če demokratični svet Ukrajincem ne bo pomagal dovolj, da bi zmagali v tej vojni, bo to spodbudilo Putina in se ne bo ustavil tam, kjer je," je dejala in navedla Moldavijo, Armenijo in Gruzijo.
Lukašenka pa je opisala precej nasprotno, kot zadnjega diktatorja Evrope, saj je na oblasti že od leta 1995 in kot človeka v službi Putinovih interesov. "Upajmo, da bo zmaga Ukrajine velika, in da bo priložnost tudi za nas, ker bo Rusija zaposlena z notranjimi problemi in bo precej oslabljena, torej bo tudi Lukašenko oslabljen."