Tihanovska opozarja: 'Rusi se pripravljajo na eskalacijo'

Oglasila se je izgnana opozicijska voditeljica Tihanovska in poudarila, da predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko, Putinov zaveznik, pomaga ruskemu voditelju in mu olajšuje agresijo, saj mu omogoča, da krepi rusko vojaško prisotnost na ozemlju Belorusije, piše Telegraph. "Na beloruskem ozemlju Lukašenkov režim krepi rusko prisotnost. Pripravljajo se na razporeditev jedrskega orožja," je opozorila. Belorusija sicer, po njenih besedah, že dolgo pomaga skrbeti za ruski vojaško-industrijski kompleks. Sodelovalo naj bi približno 300 podjetij, ki pomagajo Moskvi pri proizvodnji, vključno z gradnjo novih objektov za proizvodnjo dronov. "Zdi se, da se pripravljajo na eskalacijo."

Svetlana Tihanovska FOTO: AP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sicer tudi njen zaveznik, s katerim se je nedavno srečala, se zaveda tega tveganja in opozarja, da bi ta eskalacija vplivala "ne le na Ukrajino, ampak tudi na druge evropske države". Pomembno je, trdita oba, da se več pozornosti nameni dogajanju v Belorusiji. Rusko ministrstvo za obrambo je sicer decembra res objavilo posnetke, ki naj bi prikazovali, kako ruska vojska razporeja jedrski raketni sistem na letalski bazi v vzhodni Belorusiji. Tudi Lukašenko je potrdil, da bo v državi nameščenih deset sistemov Orešnik - jedrskih hipersoničnih balističnih raketnih sistemov srednjega dosega. A vendar ostaja vprašanje, ali bi morale evropske države biti upravičeno pazljive. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč večkrat zatrdil, da nima nobenega namena napasti katere koli evropske države. A če gre verjeti besedam Tihanovske, bi takšna razporeditev jedrskega orožja res znatno zmanjšala čas, ki bi ga Kremelj potreboval za napad na ozemlje EU. Zahodni analitiki so seveda posnetke razporeditve razumeli kot dokaz moči, namenjen zastraševanju Ukrajine in njenih sosed, hkrati pa kot signal ruskim državljanom, da je Rusija pripravljena na nadaljnjo eskalacijo konflikta.

Ruski raketni sistem Orešnik v Belorusiji AP

Nekdanji posebni odposlanec Donalda Trumpa v Ukrajini pa močno dvomi v strateški pomen te razporeditve. "Najprej, poveljstvo in nadzor nad ruskimi jedrskimi orožji ostaja v rokah Rusije," je dejal Kurt Volker. "Torej, če so v Rusiji, ali če so nekaj sto kilometrov stran v Belorusiji, to ni pomembno. So jedrska orožja, so pod ruskim poveljstvom in nadzorom in so usmerjena proti nam vsem."

Tihanovska še vedno ogrožena