'Tihi junak' tragičnega požara v Kočanih, za katerega zahtevajo odlikovanje

Oglasila se je tudi mama enega od otrok, ki so bili poškodovani v požaru. "V najtemnejših trenutkih panike in kaosa, ko so bili vsi zmedeni in prestrašeni, se je kot svetilnik upanja prikazal Jovan. Brez razmišljanja je vzel mojega sina, ki je bil pod ruševinami diskoteke, in ga na hrbtu skozi ogenj in dim odnesel vse do bolnišnice. Medtem so vsi okoli njega bežali in se borili za svoje življenje," je sporočila.

Na spletu je moč zaslediti še več objav, ki mladega Jovana označujejo za heroja, saj je tvegal svoje življenje, da bi iz gorečega kluba rešil druge. Mladenič je bil sicer po grozljivi noči zaradi vdihavanja dima hospitaliziran. Zdravi se na toksikološkem oddelku, a je trenutno v stabilnem stanju, poročajo makedonski mediji.

Občani mu ob tem želijo, da bi čim prej okreval, oblasti pa pozivajo, naj "tihemu heroju" podelijo medaljo za hrabrost.