Tihotapci izdolbli kavna zrna in vanje skrili kokain

Pozornost carinikov na milanskem letališču je vzbudilo sumljivo ime naslovnika na pošiljki iz Kolumbije. Bilo je namreč enako mafijskemu šefu iz filma John Wick. Odprli so jo in našli, kar so iskali - kavna zrna so bila izdolbena, napolnjena s kokainom in znova zalepljena.

V dveh kilogramih kavnih zrn, ki so na letališče Malpensa prispela iz Kolumbije, so cariniki našli 130 gramov kokaina. Tihotapci so bili zelo iznajdljivi – več kot 500 zrn je bilo izdolbenih, napolnjenih s kokainom in znova zalepljenih s temno rjavim lepilnim trakom. icon-expand Zaseg kokaina v kavnih zrnih FOTO: Italijanska finančna uprava Pošiljka je pozornost policistov vzbudila, ker je bila naslovljena na imeSantino D'Antonio - tako je bilo namreč ime mafijskemu šefu v hollywoodskem filmu John Wick: poglavje 2, poroča CNN. Preiskava je policiste pripeljala v Firence, kjer so aretirali 50-letnega Italijana, ki je pošiljko poskušal prevzeti v eni od tobačnih prodajaln v mestu. Moški sicer živi v kolumbijskem Medellinu in je stari znanec policije. icon-expand Zaseg kokaina v pošiljki kave FOTO: Italijanska finančna uprava