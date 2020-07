Tihotapci mamil zažgali letalo in za seboj pustili 390 kg kokaina

Na avtocesti v mehiški zvezni državi Quintana Roo je zasilno pristalo zasebno letalo in po pristanku zagorelo. Zatem so policisti v bližini našli avtomobil, natovorjen s skoraj 400 kilogrami kokaina. Mehiške oblasti domnevajo, da so bili na krovu tihotapci mamil, ko so letalo zažgali, nato pa pobegnili. Aretirali niso še nikogar.

Mehiška vojska je letalo, ki naj bi priletelo iz Južne Afrike, opazila takoj, ko je vstopilo v njihov zračni prostor, in je za njim poslala dva vojaška lovca, je sporočilo tamkajšnje obrambno ministrstvo. Kmalu zatem, ko je letalo zasilno pristalo, so na kraj dogodka prispeli tudi vojaki, a našli niso nikogar. Je bil pa v bližini parkiran avtomobil, v katerem je bilo 390 kilogramov kokaina. Ta je bil po besedah policije zapakiran v 13 zavojev, vsak je tehtal 30 kilogramov. Izguba takšne pošiljke za kriminalno združbo oz. kartel pomeni hud udarec, saj so vrednost pošiljke ocenili na okoli 109 milijonov mehiških pesov (4,3 milijona evrov). Policisti, ki za zdaj niso potrdili nobenih aretacij, domnevajo, da je bil kokain, ki so ga našli v vozilu, tja pretovorjen iz letala, ki so ga tihotapci zažgali. S tem so zakrili sledi za seboj, ko so pobegnili pred svojimi zasledovalci. Obstaja pa tudi možnost, da je je letalo po pristanku zagorelo samo. Zvezna policija v Quintana Roo, kjer se sicer nahaja tudi priljubljeno turistično letovišče Cancun, je objavila posnetke letala v plamenih sredi avtoceste, nad katerim se v nebo vije gost črn dim. Spletna stran organizacije Aviation Safety Network pa je letalo identificirala kot srednje veliko dvomotorno poslovno letalo British Aerospace 125, na katerem je prostora za 15 potnikov.