Tihotapili drogo, gojili konopljo in ustrahovali člane druge kriminalne mreže

V soboto je hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala v skupni akciji s policijo aretiral šest oseb. Med njimi je po neuradnih informacijah tudi osumljenec, ki so ga pred dvema letoma aretirali v Belgiji ob večjem zasegu kokaina. Tokrat naj bi ga prijeli na meji, ko je skušal zapustiti Hrvaško, poroča net.hr.

Osumljenca povezujejo s kriminalno mrežo v Južni Ameriki. Leta 2022 naj bi organiziral dostavo 25 kilogramov kokaina, ki so ga nato zasegli v pristanišču v Reki, kjer so drogo našli pomešano med vrečami premoga.

Aretirana šesterica je gojila tudi konopljo, saj so na dveh lokacijah za nadaljnjo prodajo odkrili 100 kilogramov konoplje, na enem polju pa še dodatnih 305 rastlin in skoraj 20 kilogramov že posušene rastline.

V sklopu operacije, ki so jo poimenovali Karbon, so preiskali več domov, vozil in prostorov na območju Zagrebške in Istrske županije. Skupaj s carino, britanskimi preiskovalnimi organi in Europolom so zasegli tudi neregistrirano orožje, tri drage ure, digitalno tehtnico, na kateri so bili sledovi droge, marihuano, 18.000 evrov in druge predmete.