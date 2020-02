Tihotapili migrante iz BiH čez Hrvaško do Slovenije

Skupina tihotapcev, ki so stari med 27 in 53 let, je prevzemala migrante na območju brodsko-posavske županije, ki se nahaja ob meji z BiH, ter jih z osebnimi avtomobili peljala na območji primorsko-goranske in istrske županije, ki mejita s Slovenijo, navaja hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok).

Za svoje nezakonite usluge so zahtevali najmanj 1000 evrov po osebi oziroma 20.000 evrov, če so migrante peljali do njihovega končnega cilja v kateri od držav Evropske unije, dodaja hrvaško tožilstvo.

Med obtoženci je tudi oseba, ki je migrante peš vodila iz Hrvaške v Slovenijo mimo mejnih prehodov, in tudi vozniki, ki so zgolj za prevoz migrantov čez Hrvaško zahtevali od 100 do 500 evrov.