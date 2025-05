Tihotapili na tisoče mravelj, četverica obsojena na zapor ali denarno kazen

Sojenje dvema belgijskima najstnikoma, Vietnamcu in Kenijcu, ki so jih minuli mesec prijeli zaradi suma tihotapljenja zelo iskanih mravelj, je potekalo 7. maja, četverica pa je na sodišču krivdo priznala.

A sodnica je v sredo poudarila, da gre za zelo dragoceno vrsto mravelj ter da jih je četverica posedovala na tisoče, ne le peščico. "5000 mravljic ne moremo več označiti za hobi," je dejala sodnica Njeri Thuku ter poudarila, da je svet "zaradi pohlepa izgubil že številne živalske vrste". "Čas je, da temu naredimo konec," je odločila ter zagotovila, da bo sodišče naredilo vse, kar je v njihovi moči, da zaščiti tako velika kot mala bitja.

Pristojni so ob aretaciji zasegli na tisoče velikih rdečih mravelj, ki izvirajo iz vzhodne Afrike. Nekateri trgovci v Združenem kraljestvu bi za vsako posamezno žuželko odšteli tudi do 195 evrov.

Kenijske oblasti so pri 19-letnih belgijskih državljanih Lornoyu Davidu in Seppu Lodewijckxu našle 5000 mravelj, v stanovanjih Vietnamca Duha Hunga Nguyena in Kenijca Dennisa Ng'ang'aja pa več kot 300. Mravlje so bile zapakirane v več kot 2000 epruvet, napolnjenih z vato, v katerih bi lahko preživele tudi več mesecev.