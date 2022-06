Tihotapljenih migrantov v Teksasu: število žrtev naraslo na 53

Teksaške oblasti so v ponedeljek odkrile tovornjak vlačilec, ki je v prikolici prevažal kar 67 ljudi. Uvodoma so odkrili 46 trupel, kasneje je umrlo še skupaj sedem ljudi, ostali pa se zdravijo v bolnišnicah.

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA poroča, da je šlo za rutinsko operacijo tihotapljenja migrantov, ki so prišli najprej čez mejo, pri Laredu pa so jih nagnetli v kamion brez zračenja in klimatskih naprav ter jih v vročini 38 stopinj Celzija peljali proti San Antoniu, kjer naj bi se kamion pokvaril.

Tovornjak so odkrili pri avtomobilskem odpadu na obrobju San Antonia. Migrante naj bi vkrcali v Laredu ob meji z Mehiko, nato pa jih peljali mimo cestne kontrole v San Antonio. Rutinska cestna kontrola, kakršne imajo v ZDA po cestah blizu meje, ni odkrila ničesar sumljivega. Teksaški guverner Greg Abbott je napovedal, da bodo sedaj vzpostavili več nadzornih točk za tovornjake in jih bodo tudi bolje pregledovali.

Migranti za pot v različne dele ZDA tihotapcem za tak transport plačujejo med 8000 do 10.000 dolarjev. V San Antoniu jih naložijo v manjša vozila in razpošljejo po ZDA. Pogosto gre za ljudi, ki imajo zveze v ZDA in tudi zagotovljena delovna mesta.

Preiskava medtem še traja, vendar pa so doslej aretirali voznika tovornjaka, ki se je ob prihodu policije skušal pretvarjati, da je eden od migrantov. Poleg njega so aretirali še dva državljana Mehike, ki naj bi sodelovala pri tihotapljenju. Garduno je povedal, da je med doslej identificiranimi mrtvimi 27 državljanov Mehike, 14 državljanov Hondurasa, sedem Gvatemalcev in dva Salvadorca. 40 mrtvih je moškega spola, kar pomeni, da je umrlo tudi 13 žensk.

Natančna identifikacija žrtev je sicer težavna, ker pri sebi niso imeli dokumentov ali pa so imeli ponarejene. Odročne vasi Srednje Amerike, iz katerih prihajajo, pa večinoma nimajo telefonskih povezav.