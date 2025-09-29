Črni trg z jeguljami: milijardni posel vrsto pripeljal na rob izumrtja

21 evropskih in drugih držav je združilo moči v obsežni preiskovalni akciji pod okriljem Europola, uperjeni proti tihotapcem tako imenovanih steklenih jegulj. To so mladice jegulj z značilno prosojno kožo in nič daljše od prsta, lovijo pa jih v času migracije iz morja nazaj v reke.

Gre za enega najbolj donosnih črnih trgov z divjimi vrstami, po oceni Europola jih vsako leto pretihotapijo do sto ton, zaslužki pa se gibljejo med 2,5 in tremi milijardami evrov.

Mladice iz Evrope tihotapijo na Kitajsko, Japonsko, Tajvan, v Južno Korejo in Hongkong, kjer jih dalje redijo v pogosto nelegalnih ribogojnicah, da bi odrasle pristale na krožnikih. Jegulje so namreč v azijski kulinariki zelo cenjena specialiteta.

V preiskavi, ki je trajala od lanskega oktobra do letošnjega junija, so organi pregona opravili kar 16.131 nadzorov po vsej Evropi, aretirali so 26 oseb in zasegli 22 ton steklenih jegulj. "Preiskave so pokazale, da več organiziranih kriminalnih združenj obvladuje nelegalno trgovino. Državljani EU so jegulje pridobivali z ribolovom, medtem ko so azijski državljani upravljali s tihotapskimi potmi," so zapisali pri Europolu.