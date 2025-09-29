Svetli način
Tujina

Črni trg z jeguljami: milijardni posel vrsto pripeljal na rob izumrtja

Haag, 29. 09. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 55 minutami

D.L.
V mednarodni akciji, ki jo je koordiniral Europol, so aretirali 26 oseb in zasegli 22 ton steklenih jegulj. Gre za mladice jegulj, ki jih na črno odlovijo v Evropi, nato pa naprej gojijo v azijskih ribogojnicah. Čeprav je vrsta kritično ogrožena, EU pa že 15 let prepoveduje izvoz, črni trg cveti. Po ocenah Europola s preprodajo na leto zaslužijo do tri milijarde evrov.

21 evropskih in drugih držav je združilo moči v obsežni preiskovalni akciji pod okriljem Europola, uperjeni proti tihotapcem tako imenovanih steklenih jegulj. To so mladice jegulj z značilno prosojno kožo in nič daljše od prsta, lovijo pa jih v času migracije iz morja nazaj v reke. 

Tihotapljenje steklenih jegulj
Tihotapljenje steklenih jegulj FOTO: Europol

Gre za enega najbolj donosnih črnih trgov z divjimi vrstami, po oceni Europola jih vsako leto pretihotapijo do sto ton, zaslužki pa se gibljejo med 2,5 in tremi milijardami evrov. 

Mladice iz Evrope tihotapijo na Kitajsko, Japonsko, Tajvan, v Južno Korejo in Hongkong, kjer jih dalje redijo v pogosto nelegalnih ribogojnicah, da bi odrasle pristale na krožnikih. Jegulje so namreč v azijski kulinariki zelo cenjena specialiteta. 

V preiskavi, ki je trajala od lanskega oktobra do letošnjega junija, so organi pregona opravili kar 16.131 nadzorov po vsej Evropi, aretirali so 26 oseb in zasegli 22 ton steklenih jegulj. "Preiskave so pokazale, da več organiziranih kriminalnih združenj obvladuje nelegalno trgovino. Državljani EU so jegulje pridobivali z ribolovom, medtem ko so azijski državljani upravljali s tihotapskimi potmi," so zapisali pri Europolu.

Tihotapljenje steklenih jegulj
Tihotapljenje steklenih jegulj FOTO: Europol

Nelegalni trg je začel cveteti v 90. letih, ko se je drastično zmanjšala populacija japonske jegulje in vzhodnoazijske ribogojnice so se začele ozirati po drugih virih. Manko so poskušale zapolniti z evropsko jeguljo, ki pa je ni mogoče vzrediti v ujetništvu. To pomeni, da so bile ribogojnice nenadoma odvisne od v divjini odlovljenih živali, ob velikem povpraševanju in visokih cenah, ki jih jegulje dosegajo, pa je črni trg hitro zgrabil priložnost. 

To se zelo pozna na staležu teh živali. Njihova populacija se je od 70. let zmanjšala za več kot 90 odstotkov, danes so na seznamu kritično ogroženih vrst, Evropska unija pa je že leta 2010 prepovedala izvoz. Kljub temu nič ne kaže, da bi se trgovanje zmanjševalo. 

Tokratna preiskava je del ene najdlje trajajočih mednarodnih operacij za boj proti okoljskim kaznivim dejanjem, ki se je začela že leta 2016. V tem času so aretirali več kot 850 ljudi in zasegli 19 ton steklenih jegulj. 


KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ćurkl
29. 09. 2025 10.55
Pa, da vidimo: Bodo prej ukrepali v korist jegulj, ali Palestincev?!
ODGOVORI
0 0
lakala28
29. 09. 2025 10.27
+3
Premile kazni je tu edini skupni imenovalec. Ko se kriminal ne bo več izplačal, bo prenehal. Manj pravic pa več odgovornosti in dolžnosti, pa bo.
ODGOVORI
3 0
realist9000
29. 09. 2025 10.58
se strinjam, od kdaj je kritično ogrožena živalska vrsta lahko manj vredna od tihotapcev.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
29. 09. 2025 10.21
+4
Enako kot genocid, proriteta pa dobiček ! A sedaj uvidite, zakaj nobeno intelegentnejša izvenzemeljska bitja ne bodo nikoli komuniciralo, pomagalo ali se srečalos človeško raso!
ODGOVORI
4 0
