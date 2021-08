Tihotapljenje pasjih mladičev: Združeno kraljestvo načrtuje zatiranje uvoza psov

Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) je dobrodelna organizacija v Angliji in Walesu, ki spodbuja dobro počutje živali.

Dobrodelna organizacija RSPCA je sporočila, da se je število primerov obrezovanja ušes, ki je v Združenem kraljestvu prepovedano od leta 2006, v zadnjih petih letih povečala za več kot sedemkrat, večina prizadetih psov pa naj bi bila podvržena bolečemu postopku v tujini.

Od približno 66.000 psov, uvoženih v Združeno kraljestvo lani, so na meji zasegli 843 mladičev, v letu 2019 pa 324.

V enem od primerov so štiri osem tednov stare mladičke pasme beagle, za katere se domneva, da so jih nezakonito pripeljali z Irske, v zapuščenem avtomobilu v Londonu našli sestradane in dehidrirane. V drugem primeru so v pristanišču Dover v slabem stanju našli šest mladičev, pretihotapljenih iz Romunije.

Epidemija povzročila porast povpraševanja po mladičkih

Kot kaže, so v Združenem kraljestvu epidemija in omejitveni ukrepi povzročili velik porast povpraševanja po mladičkih, ta pa je povezana z visokimi cenami, naraščajočo neetično rejo na črnem trgu in poslabšanjem zdravja živali.

"Tihotapljenje mladičkov je grozno in odločeni smo, da jo bomo ustavili," je dejal Zac Goldsmith, minister, pristojen za dobrobit živali. "Zvišanje minimalne uvozne starosti za mladičke bo pomagalo zaščititi na tisoče živali, ki jih vsako leto uvozimo v državo, hkrati pa bo preprečilo delovanje kriminalcev, ki želijo zaslužiti na račun naraščajočega povpraševanja po hišnih ljubljenčkih," je dejal.