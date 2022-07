Tik pred drugo obletnico eksplozije v pristanišču zrušenje silosa

Oblasti za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah ali poškodovanih. Do zrušenja je prišlo le štiri dni pred drugo obletnico katastrofalne eksplozije, ki je 4. avgusta 2020 stresla libanonsko prestolnico.

Na silosu je okoli tri tedne gorel požar, zdaj pa sta se dva stolpa zrušila. Libanonske oblasti so pretekli teden opozorile, da bi se lahko del silosa zrušil.

Silos je takrat pred posledicami eksplozije zaščitil obsežna območja na zahodu Bejruta. Pred tedni pa je tam, domnevno zaradi fermentacije zalog žita ob visokih poletnih temperaturah, izbruhnil požar. Oblasti se bojijo, da se bodo zrušili še nadaljnji deli ogromne strukture, v kateri je spravljenih na tisoče ton koruze in pšenice.

Libanonska vlada je sicer iz varnostnih razlogov že aprila odredila porušenje skoraj 50 metrov visokih silosov, v katerih so v preteklosti hranili tudi več kot 100.000 ton žit, v zadnjih dveh letih pa so postali nekakšen simbolni opomin na katastrofo avgusta 2020. Porušenje so nato preložili, tudi zaradi pritožbe svojcev žrtev eksplozije, ki želijo silose ohraniti kot spomenik.