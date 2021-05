Tik pred ekološko katastrofo: na Danskem izkopavajo 13.000 ton trupel minkov

Pred zaključkom projekta izkopavanja in sežiganja, ki naj bi potekal do sredine julija, bodo morali odstraniti in zamenjati tudi plast zemlje pod zakopanimi minki. Po navedbah danske radiotelevizije DR je uslužbenec državne okoljske agencije lokalnim prebivalcem svetoval, naj se odrečejo vrtnim zabavam do konca odstranjevanja. Priporočili so jim tudi, naj imajo okna zaprta in naj perila ne sušijo zunaj.

Danska vlada je sicer že konec prejšnjega leta priznala, da je z načinom pokopa živali naredila napako. Očitki na račun ravnanja danske vlade so postali še močnejši, ko so ugotovili, da so se nabrekla trupla minkov na vojaškem pokopališču v Holstebru na zahodnem Jutlandu in še na nekaterih drugih lokacijah dvignila na površje. Zaradi velikega števila trupel so bile sežigalnice namreč močno obremenjene. Zato so namesto tega številna trupla polivali z razkužilom in zasuli z apnom ter jih pokopavali tri metre globoko.

Tako je imela danska vlada krizno sejo na temo, kako rešiti težavo z minki. Ministrica za okolje Lea Wermelin je pred parlamentom izjavila, da množični pokop minkov ni bil najboljša ideja, a da so morali reagirati hitro in da ni bilo druge hitre rešitve, kako ravnati s tolikšno količino poginulih živali.