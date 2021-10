Biden tik pred iztekom roka podpisal zakon o podaljšanju financiranja vlade

Ameriški predsednik Joe Biden je tik pred iztekom roka pričakovano podpisal zakon, ki omogoča začasno nadaljevanje financiranja zvezne vlade do 3. decembra letos, potem ko sta drug za drugim ustrezna predloga sprejela najprej senat in potem še predstavniški dom. Če zakona ne bi sprejeli, bi morali med drugim zapreti vse zvezne muzeje in nacionalne parke.

Kongres je predlog zakona sprejel nekaj ur, preden se je davi ob šestih zjutraj po srednjeevropskem času izteklo proračunsko leto 2021, proračun za 2022 pa še ni potrjen. Morda niti ne bo do 3. decembra. Sedaj sledi nadaljevanje prepira o povišanju dovoljene meje javnega dolga. Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je kongres obvestila, da bo vladi 18. oktobra zmanjkalo denarja za odplačevanje dolgov. Javni dolg je že narasel na 28.400 milijard dolarjev (24.500 milijard evrov). Gre za stare dolgove, ki so si jih že ustvarili, plačujejo pa jih z novim dolgom. Yellenova je kongres pozvala, naj ukine to letno višanje meje javnega dolga, ker vedno, ko je v Beli hiši demokrat, republikanci delajo težave, pri čemer trpi kreditna kredibilnost države. Joe Biden je v izjavi po podpisu zakona o podaljšanju financiranja vlade napisal, da morajo postoriti še veliko, ampak potrditev tega zakona naj bi bila dokaz, da je sodelovanje med dvema strankama možno. icon-expand Javni dolg je že narasel na neverjetnih 28.400 milijard dolarjev (24.500 milijard evrov). FOTO: AP Demokrati so v četrtek nadaljevali prepir o novi porabi. Predstavniški dom kongresa mora potrditi 1000 milijard dolarjev (863 milijard evrov) vreden predlog zakona o obnovi infrastrukture, ki ga je senat že potrdil. Vendar levo krilo demokratske stranke v predstavniškem domu grozi z blokado, če dva konservativna demokratska senatorja ne bosta pripravljena podpreti 3500 milijard dolarjev (3022 milijard evrov) vrednega predloga zakona o socialni in drugi porabi, ki je eden od stebrov njihove agende. Demokrati v senatu ne smejo izgubiti niti enega samega glasu, ker je razmerju 50 proti 50, odločilni glas pa prispeva podpredsednica Kamala Harris. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi tudi nima več kot le osem glasov večine in lahko izgubi le tri. Zakon o začasnem podaljšanju financiranja zvezne vlade vsebuje tudi 28,6 milijarde dolarjev (24,7 milijarde evrov) pomoči po orkanu Ida in drugih naravnih nesrečah. Več kot šest milijard dolarjev (okoli pet milijard evrov) je predvidenih tudi za afganistanske begunce.