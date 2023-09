Tik pred potresom v Maroku nebo razsvetlili skrivnostni modri bliski

Nekaj dni po smrtonosnem potresu v Maroku so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki nadzornih kamer, ki na nebu v trenutkih tik pred tresenjem tal prikazujejo skrivnostne modre bliske. "Nihče ne ve, kaj bi lahko bili. Ali kdo ve?" se ob tem glasijo zapisi pod objavami. Kot pravijo strokovnjaki, ne gre za osamljen incident, a si tudi oni niso enotni glede vzroka.

Nad maroškim mestom Agadir, ki ga je med drugim minulo petkovo noč močno stresel potres z magnitudo 6,8, so v trenutkih pred tresenjem tal na nebu opazili skrivnostne in nenavadne modre bliske. Dogodek so v svoj objektiv ujele tudi nadzorne kamere, dneve po potresu, ki je terjal najmanj 3000 življenj, pa so se video posnetki pojavili na družbenih omrežjih.

Ob tem se uporabniki sprašujejo, kaj bi se lahko zasvetilo. Med tistimi, ki so (po)objavili videoposnetek svetlobe je tudi maroški vplivnež Ejad Alhamoud. Povedal je, da mu je posnetek iz mesta poslal eden izmed sledilcev, zraven pa uporabnike vprašal, če bi mu kdo znal pojasniti pojav. "Na obzorju so se pojavili skrivnostni modri bliski in nihče ne ve, kaj bi lahko bili. Ali kdo ve?" je zapisal. Kot se je izkazalo, so se podobni modri bliski v primeru potresov že pojavili. Poleg svetlobe prebivalci potresnih območjih poročajo tudi o strelah in sijih. Pojavi imajo tudi skupno ime: potresne luči, razlaga ameriški geološki inštitut (USGS). Poseben pojav? Eksplozija transformatorja? A pojavijo se redko, tudi navajajo, med strokovnjaki pa še ni soglasja o tem, zakaj. Nekateri pravijo, da do potresnih luči pride zaradi geofizičnih dejavnikov, medtem ko drugi v take vzroke dvomijo. "Niso prepričani, da poročila predstavljajo trdne dokaze," izpostavljajo na USGS.

Uporabnik, ki se ukvarja s preverjanjem domnevnih videnj in nepojasnjenih pojavov na nebu ufoofinterest.org pa bliske pripisuje eksplozijam transformatorjev. "O tem so večkrat poročali ob takih dogodkov," so pripisali lastniki računa, zapisu pa pripeli tudi video posnetek eksplozije transformatorja med potresom leta 2017.