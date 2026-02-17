Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Tik pred prihodom vlaka plaz zasul tire

Ženeva, 17. 02. 2026 09.48 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Plaz v Švici

V ponedeljek zjutraj je na jugu Švice iztiril vlak, potem ko je tire zasul snežni plaz. Enega od petih poškodovanih so odpeljali v bolnišnico. Zaradi večdnevnega sneženja velja opozorilo pred snežnimi plazovi, ki jih oblasti tudi načrtno prožijo.

Vlak je iztiril pri zaselku Goppenstein v kantonu Valais na jugu Švice v ponedeljek okoli 7. ure. V času nesreče je bilo na vlaku 29 potnikov, pet se jih je poškodovalo.

Švicarske železnice so potrdile, da je iztirjenje povzročil snežni plaz, ki je zasul tire za predorom Stockgraben, tik preden se je iz predora pripeljal vlak.

V reševalni akciji je sodelovalo osem gorskih reševalcev z dvema reševalnima voziloma in helikopterjem ter dvema gasilskima vlakoma.

Po večdnevnem sneženju v kantonu Valais veljata četrta in peta stopnja nevarnosti pred snežnimi plazovi.

Prejšnji teden je plaz zasul tudi cesto v dolino Lötschental, ki je bila za nekaj ur odrezana od sveta. Oblasti v kantonu so prav zaradi velike nevarnosti plazenja načrtovale, da bi plazove sprožili načrtno, a se je snežna masa začela nenačrtovano premikati že pred tem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na območju Crans-Montane in Breila je v 24 urah padlo tudi do pol metra snega. Nevarne razmere so tudi v visokogorju v Franciji in Italiji. V petek je snežni plaz v francoskem Val d'Iserju odnesel tri smučarje, v Italiji pa je v sedmih dneh umrlo 13 smučarjev, plezalcev in pohodnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švica sicer intenzivno razvija in vlaga v železniško infrastrukturo, Švicarji pa so po številu prevoženih kilometrov na osebo največji uporabniki železnic v Evropi, navaja Euronews.

snežni plaz Švica vlak iztirjenje Valais

Tovornjak trčil v betonsko ograjo, nato ga je odbilo v drug tovornjak

Preživel je napad medvedke, v bližini so našli tri mladiče

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
17. 02. 2026 10.26
Mi bi to popravljali ene 5 let kot tiste štange in drate ob žledolomu.
Odgovori
+2
3 1
Nace Štremljasti
17. 02. 2026 11.03
premalo je pet let za naše vzdrževalce,kje so pa podkupnine,aneksi v cca desetih letih bi pa že mogoče šlo,ampak da se razni tovornjaki ne izgubijo kot pri maskah
Odgovori
+1
1 0
HardKore
17. 02. 2026 11.10
Vzdrževalci niso nič krivi, povprašaj pri njegovih šefih s kravato
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534