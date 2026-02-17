Tik pred prihodom vlaka plaz zasul tire

Vlak je iztiril pri zaselku Goppenstein v kantonu Valais na jugu Švice v ponedeljek okoli 7. ure. V času nesreče je bilo na vlaku 29 potnikov, pet se jih je poškodovalo. Švicarske železnice so potrdile, da je iztirjenje povzročil snežni plaz, ki je zasul tire za predorom Stockgraben, tik preden se je iz predora pripeljal vlak.

V reševalni akciji je sodelovalo osem gorskih reševalcev z dvema reševalnima voziloma in helikopterjem ter dvema gasilskima vlakoma. Po večdnevnem sneženju v kantonu Valais veljata četrta in peta stopnja nevarnosti pred snežnimi plazovi. Prejšnji teden je plaz zasul tudi cesto v dolino Lötschental, ki je bila za nekaj ur odrezana od sveta. Oblasti v kantonu so prav zaradi velike nevarnosti plazenja načrtovale, da bi plazove sprožili načrtno, a se je snežna masa začela nenačrtovano premikati že pred tem.

Na območju Crans-Montane in Breila je v 24 urah padlo tudi do pol metra snega. Nevarne razmere so tudi v visokogorju v Franciji in Italiji. V petek je snežni plaz v francoskem Val d'Iserju odnesel tri smučarje, v Italiji pa je v sedmih dneh umrlo 13 smučarjev, plezalcev in pohodnikov.

