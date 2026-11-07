Tik pred tlemi trčila, se zapletla in utrpela smrtne poškodbe

V kalifornijskem mestu Lake Elsinore se je med organiziranim padalskim dogodkom zgodila tragična nesreča, v kateri sta umrla dva licencirana in izkušena padalca.

Po navedbah podjetja Skydive Elsinore sta bila prosti pad in odpiranje padal povsem običajna. Težave so nastale med pripravami na pristanek, ko sta padalca približno 46 metrov nad tlemi trčila v zraku, navaja AP News.

Ob trku sta se njuni padali zapletli, zaradi česar nista mogla varno pristati. Reševalci so oba našli s hudimi poškodbami ter ju v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer sta pozneje umrla. Vzrok nesreče preiskujejo pristojne službe.