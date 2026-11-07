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Tik pred tlemi trčila, se zapletla in utrpela smrtne poškodbe

Lake Elsinore , 07. 11. 2026 15.23 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Padalca

Na padalskem dogodku v kalifornijskem mestu Lake Elsinore sta umrla izkušena padalca, potem ko sta tik pred pristankom trčila v zraku. Zaradi trka sta se njuni padali zapletli, oba pa sta po padcu utrpela smrtne poškodbe.

V kalifornijskem mestu Lake Elsinore se je med organiziranim padalskim dogodkom zgodila tragična nesreča, v kateri sta umrla dva licencirana in izkušena padalca.

Po navedbah podjetja Skydive Elsinore sta bila prosti pad in odpiranje padal povsem običajna. Težave so nastale med pripravami na pristanek, ko sta padalca približno 46 metrov nad tlemi trčila v zraku, navaja AP News.

Ob trku sta se njuni padali zapletli, zaradi česar nista mogla varno pristati. Reševalci so oba našli s hudimi poškodbami ter ju v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer sta pozneje umrla. Vzrok nesreče preiskujejo pristojne službe.

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KOMENTARJI5

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nonac
07. 11. 2026 16.19
Prenehajte že z objavami žalostnih, tragičnih in ostalih negativnih novic. Zakaj posiljujete narod s samim negativizmom, slabo energijo,… Samo kruha in iger ne!
Odgovori
+6
6 0
lakala28
07. 11. 2026 15.58
Enako, kot da bi se zapletla jajo in stevo. Dva bolnika več kot pašeta skupaj. Papa!
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-1
7 8
Kimberley Echo
07. 11. 2026 16.06
Članek je o tragični nesreči s smrtnim izzidom, ti pa o slovenski politiki. S tabo je nekaj narobe. Pieteta ti je španska vas in res se postavlja vprašanje kdo je tu bolnik.
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+4
7 3
Teleport
07. 11. 2026 16.15
Pac levicar
Odgovori
+3
3 0
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