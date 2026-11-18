Ši Džinping in Vladimir Putin na srečanju FOTO: Profimedia

Pogovori Šija in Putina potekajo ob robu foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec), ki se v Shenzenu na jugu Kitajske začenja danes. Njuno današnje srečanje je peto v letošnjem letu; eno od teh je potekalo prek videopovezave. Trump bo po napovedih v Shenzhen danes prispel s Filipinov.

'Zelo koristen' vrh

Putin je danes ob prihodu na pogovore izrazil prepričanje, da bo četrtkov tristranski vrh "zelo koristen". "V sodobnem svetu, polnem pretresov, sredi razdrobljenosti svetovnega gospodarstva in v času, ko naraščajo vojaško-politična tveganja, je nujno potrebna enotnost namesto delitev, enakost namesto hegemonije, partnerstvo namesto izolacije in dialog namesto ultimatov," je po poročanju AFP dejal Putin. Kot je dodal, so zahodne sankcije, uvedene proti Moskvi po njeni invaziji na Ukrajino leta 2022, "spodletele", Rusija pa je to obdobje prebrodila "dostojanstveno".

Ši Džinping in Vladimir Putin na srečanju FOTO: Profimedia

Ukrajine ne bo