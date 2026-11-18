Pogovori Šija in Putina potekajo ob robu foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec), ki se v Shenzenu na jugu Kitajske začenja danes. Njuno današnje srečanje je peto v letošnjem letu; eno od teh je potekalo prek videopovezave.
Trump bo po napovedih v Shenzhen danes prispel s Filipinov.
'Zelo koristen' vrh
Putin je danes ob prihodu na pogovore izrazil prepričanje, da bo četrtkov tristranski vrh "zelo koristen".
"V sodobnem svetu, polnem pretresov, sredi razdrobljenosti svetovnega gospodarstva in v času, ko naraščajo vojaško-politična tveganja, je nujno potrebna enotnost namesto delitev, enakost namesto hegemonije, partnerstvo namesto izolacije in dialog namesto ultimatov," je po poročanju AFP dejal Putin.
Kot je dodal, so zahodne sankcije, uvedene proti Moskvi po njeni invaziji na Ukrajino leta 2022, "spodletele", Rusija pa je to obdobje prebrodila "dostojanstveno".
Ukrajine ne bo
Ukrajine po napovedih sicer ne bo med glavnimi temami pogovorov na srečanju treh voditeljev, za katerega so v Kijevu opozorili, da bi lahko bila sodobna različica jaltske konference iz leta 1945 in bi pomenila "delitev območij vpliva" med velesilami v 21. stoletju.
Voditelji naj bi se osredotočili zlasti na strateške odnose, jedrsko razoroževanje in vojno v Iranu.
Kitajska je pred tristranskim vrhom sporočila, da bodo voditelji opravili "poglobljene izmenjave mnenj o ohranjanju svetovnega miru in spodbujanju strateške stabilnosti v odnosih med velikimi silami".
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