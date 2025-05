Nenavaden razlog za zamudo: po letalu lovili dva goloba

Na letalo so poklicali uslužbence letališča, ki so ptico odstranili. "Obravnavamo situacijo z divjimi živalmi," je potnikom po zvočniku sporočil pilot.

119 potnikov in pet članov posadke družbe Delta Air Lines je bilo že pripravljenih na vzlet, ko je iz prvega dela letala poletel golob. Eden od potnikov je za CNN povedal, da je že ob vkrcanju slišal drugega potnika, ki je osebje obvestil, da se mu dozdeva, da je na letalu golob.

Pilot je zaprosil za vrnitev do vhodnega mesta. "Ali potrebujete pomoč? Je vse v redu," je pilota vprašal kontrolor, na kar mu je pilot presenečeno povedal, da je na letalu golob. Letalo se je vrnilo do vhodnega mesta, kjer je osebje še drugo ptico odstranilo iz letala.

Družba Delta Air Lines je za CNN povedala, da ceni trud vseh, ki so si prizadevali, da so ptice varno odstranili. Potnikom so se za zamudo opravičili.