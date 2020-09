TikTok: sodišče presodilo, da se zaenkrat lahko izognejo prepovedi v ZDA

Okrožni sodnik Carl Nichols je na zahtevo Tiktoka začasno ustavil izvajanje Trumpovega izvršnega odloka. Trump je Tiktok razglasil za grožnjo ameriški nacionalni varnosti, češ da omrežje oz. njegov kitajski lastnik Bytedance dovoljujeta dostop do zbranih podatkov kitajskim oblastem. Minulo nedeljo naj bi tako v veljavo stopila prepoved nalaganja Tiktoka ali njegovih posodobitev na mobilne naprave.

"Zadovoljni smo, da se je sodišče strinjalo z našimi pravnimi argumenti,"so v Tiktoku zapisali po odločitvi."Še naprej se bomo borili za svoje pravice v dobro naše skupnosti in zaposlenih," so dodali.