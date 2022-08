Mlade spodbujajo k davljenju in 'lomljenju lobanj'

Vijolični krogi so bili šele začetek. V 24 urah je bila šolarka že v bolnišnici z neznosnimi bolečinami, zdravniki pa niso izključili možnosti presaditve kože. Barberjeva je kasneje, ko si je hčerka že opomogla, na spletu objavila fotografije opeklin, in sicer z namenom, da bi starše opozorila na nevaren izziv, ki se širi po družbenih omrežjih.

TikTok zanika kakršno koli odgovornost in zatrjuje, da "odstranjuje vse vsebine, ki spodbujajo nevarno vedenje". Archijev primer pa ni osamljen. Pretekli mesec sta družini dveh mladih deklet v ZDA vložili tožbo proti družbenemu omrežju. Kot trdita, so nevarne vsebine na platformi krive za smrt deklic.

Izziv, ki so ga preizkusili Archie in omenjeni dve dekleti, je v zadnjem letu postal vse bolj priljubljen, povezan pa je s smrtjo še petih otrok, starih od 10 do 14 let v Italiji, Avstraliji in ZDA.

Izziv davljenja sicer ni edini. V izzivu "sol in led" si udeleženci na kožo stresejo sol, nato pa jo prekrijejo z ledom, kar povzroči opekline druge stopnje in ozebline. Izziv z muškatnim oreščkom vključuje uživanje te začimbe, kar vodi do hudih stranskih učinkov, ki vključujejo povišan srčni utrip, težave z dihanjem in krče. Izziv Benadryl, v sklopu katerega mladi zaužijejo nevaren odmerek antihistaminikov, lahko povzroči napade in srčni zastoj.

Eden najbolj pretresljivih izzivov je t. i. "lomljenje lobanj". Medtem ko ena oseba skoči visoko v zrak, jo drugi dve brcneta v noge, tako da pade na hrbet in z zadnjim delom glave udari ob tla.

Izzivi se sicer širijo tudi po drugih družbenih omrežjih, hkrati pa se nenehno spreminjajo, zato jih je težko nadzorovati. TikTok od uporabnikov zahteva, da so starejši od 13 let, a pravilo v praksi ne deluje. Britansko poročilo je pokazalo, da ima tretjina otrok, starih od pet do sedem let, že uporabniški račun na TikToku. Podoben odstotek je v populaciji med 8 in 11 let.