TikTok vplivnica naj bi skovala načrt za umor materinega ljubimca

Saqib Hussain in njegov prijatelj Mohammed Hashim Ijazuddin, oba stara 21 let, sta umrla v prometni nesreči, ko je njun avtomobil znamke Škoda trčil v drevo. Vozilo je bilo od sile udarca "praktično razpolovljeno," nato pa je še zagorelo. Mladeničema ni bilo pomoči. Bila sta prijatelja že iz srednje šole. Tisto noč je Ijazuddin odpeljal svojega prijatelja Hussaina v Leicester, ni pa vedel, da ga bo to stalo življenja.

Tik preden je umrl, je Hussainu uspelo poklicati 999 in jim povedati, da so jima sledili napadalci z maskami, ki so "blokirali pot tako, da sta se zaletela." Poklical jih je pa tudi enkrat med potjo.

"Poskušajo nas zbiti s ceste. Prosim, rotim vas, umrl bom," je bilo moč slišati na posnetku, ki so ga predvajali na sodišču v Leicestru. Nato se je zaslišal krik in klic je prekinil zvok udarca.

Kriva za umor naj bi bila Mahek Bukhari, vplivnica z omrežja TikTok, svojim privržencem znana kot Maya, ker je skupaj z nekaj znanci skovala zaroto, da bi umorila nekdanjega ljubimca svoje matere Saqiba Hussaina, potem ko je ta grozil, da bo objavil spolne eksplicitne vsebine njene matere.