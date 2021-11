TikTok sprejel dodatne ukrepe za obvladovanje nevarnih izzivov

TikTok je eden najbolj priljubljenih družbenih omrežij na svetu, lansko leto je bil namreč največkrat naložena aplikacija na svetu in je tako s prvega mesta izrinil celo Facebook Messenger. Izzivi na TikTok-u pa postajajo vedno bolj nevarni. K sodelovanju v takšnih izzivih otroke in najstnike pogosto nagovarjajo spletni vplivneži, ki si s tem nabirajo všečke in nove sledilce. Prav zato poskuša TikTok okrepiti odkrivanje in uveljavljanje pravil proti nevarnim spletnim izzivom in potegavščinam.

Odkar se je TikTok povzpel v sam vrh družbenih omrežij, so viralni izzivi pomembno prispevali k priljubljenosti aplikacije, zlasti med mlajšimi uporabniki. Številni izzivi so sicer zabavni in neškodljivi. A nekateri so bolj tvegani, kot je "izziv z zaboji za mleko", ki se je za marsikoga končal s hudimi posledicami. icon-expand Tretjina uporabnikov je že sodelovala v spletnem izzivu. FOTO: AP Podjetje je v namen, da bi bolje razumelo obnašanje uporabnikov na družbenih omrežjih, izvedlo raziskavo med več kot 10.000 najstniki, starši in učitelji v več državah po svetu. Ugotovilo je, da se je 31 odstotkov najstnikov že udeležilo neke vrste spletnega izziva. Toda le eden od 50 je sodeloval v 'tveganem in nevarnem izzivu', manj kot eden od 300 pa v 'resnično nevarnem' izzivu. Študija je pokazala še, da želi 46 odstotkov najstnikov več informacij in pomoč pri razumevanju tveganja izzivov. Zato se je TikTok zavezal, da bo naredil več v boju proti širjenju prevar in nevarnih izzivov. Sicer pa to družbeno omrežje že upošteva politiko odstranjevanja vsebine, ki spodbuja ali poveličuje nevarna dejanja. Med varnostne izboljšave, ki jih želi TikTok implementirati, spada "razširitev tehnologije, ki pomaga opozoriti naše varnostne ekipe na nenadno povečanje kršitve vsebine, povezane s hashtagi". Ko bo uporabnik iskal določeno vsebino, povezano z nevarnim izzivom ali vsebino, bo videl opozorilo. Podjetje je pri tem sodelovalo tudi z otroškim kliničnim psihologom in vedenjskim znanstvenikom, da bi skupaj izboljšali vsebino opozorila. Uporabnike, ki bodo iskali potegavščine in nevarne izzive, bodo spodbujali, da obiščejo TikTokov varnostni center in se naučijo, kako nevarnosti prepoznati. Tudi vsebine, ki spodbujajo samopoškodovanje, bodo zatrte.