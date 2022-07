TikTok trik kako se izogniti letališki gneči: pretvarjaj se, da si invalid

"Podpora gibalno oviranim osebam omogoča, da so obravnavani prednostno in zato za vse preglede dokumentov, oddajo prtljage in tudi za vkrcanje na letalo porabijo manj časa," je razložil izvršni direktor letališča John Holland-Kaye . "Izkoriščanje situacije gibalno oviranih je absolutno napačno," je še dejal in dodal: "Če obiščete TikTok boste videli, da je to eden izmed potovalnih trikov. Prosim, ne počnite tega".

Družbeno omrežje TikTok je znano po tem, da si uporabniki z njegovo pomočjo predajajo različne nasvete, a kaj, ko so ti večkrat v nasprotju z moralo in etiko. Takšen je tudi eden izmed zadnjih. Po omrežju krožijo priporočila potnikom, naj se za izognitev gneči pretvarjajo, da za gibanje po letališču potrebujejo voziček.

Prvi posnetek sega v letošnji julij, ko je eden izmed uporabnikov TikToka na omrežje naložil video, v katerem se pretvarja, da ima poškodovan gleženj in so dobili invalidski voziček med letom z Ibize v Bristol. Videoposnetek z naslovom 'Ponarejam se, da me poškoduje noga, da bi hitreje šel skozi varnostne preglede in na letalo' prikazuje uporabnika, kako si sezuje čevelj in dobi voziček, zraven pa razlaga, da bo tako hitreje prišel čez varnostni pregled na letališču. V posnetku, ki je dolg skoraj minuto in pol tudi cinično komentira gnečo in omenja svojo 'bolečino' v nogi. Na njem tudi zadovoljno pije alkoholno pijačo in se norčuje iz celotne situacije.

Delavcem na letališču pa je bilo nenavadno in nanadno povečanje potnikov, ki potrebujejo invalidski voziček zelo presenetljivo, šefu letališča pa se je nenavadno zdelo predvsem to, da so potniki pomoč pri gibanju zahtevali šele po pristanku na Heathrowu oziroma ko so stopili na letalo. Tiste, ki res potrebujejo pomoč je zato pozval, naj to storijo prej, da bo lahko osebje na letališču lahko pripravi vso opremo.