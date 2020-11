TikTok ujet na laži: spolnega nadlegovalca niso blokirali

Ko si je 23-letna novinarka ustvarila profil na platformi TikTok, na katerem se je izdajala za 14-letno dekle, je z njo stopil v stik tudi 34-letni moški. Poslal ji je več sporočil z očitnim namigovanjem na spolnost, med drugim jo je vprašal, ali ji pošlje sliko svojega penisa. Upravljalci aplikacije so bili o tem obveščeni in čeprav zagotavljajo, da imajo "ničelno toleranco" do takšnega komuniciranja, njegovega profila kljub prijavi niso blokirali.

Platforma TikTok je že nekaj časa med najbolj priljubljenimi družbenimi omrežji – predvsem med najstniki, ki so, kar se tiče varne uporabe interneta, najbolj ranljiva skupina. Po tem, ko se je na upravljalce aplikacije vsulo več obtožb, da dopuščajo objave neprimernih vsebin, so marca letos na svoji strani objavili posodobljeno "politiko podjetja", v kateri zagotavljajo, da imajo "ničelno toleranco" do spolnega ali kakršnega koli nadlegovanja njihovih uporabnikov. Prav tako so zagotovili, da bodo še posebej prežali na morebitne spolne prestopnike, jim nemudoma blokirali račune in jih tudi kazensko preganjali. Pa to drži tudi v praksi? Kot kaže, ne. V oddaji Panorama na britanski televiziji BBC so namreč objavili zgodbo 23-letne novinarke, ki se je na platformi izdajala za 14-letnico. Ko si je ustvarila lažni profil, je z njo hitro navezal stik starejši moški, ji pošiljal očitna sporočila s spolno vsebino, a njegovega računa upravljalci aplikacije – čeprav so bili opozorjeni na neprimerno komunikacijo z njegove strani – niso blokirali.

Platforma TikTok je sicer zasnovana tako, da mlajšim od 16 let ni mogoče pošiljati zasebnih sporočil, zato je novinarka letnico rojstva prilagodila tem pravilom. A v opisu njenega profila, ki je bil dostopen vsakomur, je zapisala, da je stara 14 let. Kot so še razkrili v omenjeni oddaji, so opolzka sporočila 34-letnika prijavili upravljalcem aplikacije. Šlo je za sedem sporočil, med drugim je dekle vprašal, ali ji pošlje sliko svojega penisa. In kar je najbolj zaskrbljujoče – kljub temu se ni zgodilo nič. Po treh dneh od prijave so stik s podjetjem TikTok vzpostavili še iz novinarske hiše BBC. Na vprašanje, zakaj je profil moškega še vedno aktiven, so iz podjetja odgovorili: "Dolžni smo spoštovati zasebnost naših uporabnikov, zato običajno ne pregledujemo zasebnih sporočil."

Naslednji dan je TikTok sicer blokiral uporabnika, njihov predstavnik za stike z javnostjo pa je ob tem sporočil, da aplikacija v svojih nastavitvah zasebnosti staršem ponuja možnost, da izklopijo nekatere funkcije in s tem preprečijo, da bi se njihovi otroci soočili s takšnimi težavami. "Vsem uporabnikom nudimo nadzor nad tem, kdo lahko vidi vsebino, ki jo objavljajo, ter kdo lahko z njimi stopi v stik," je izpostavil predstavnik podjetja in zatrdil, da so v istem obdobju samoinciativno, torej brez predhodne prijave, ukinili še dva profila moških, ki naj bi pošiljala zasebna sporočila dekletom, starim 14 let.