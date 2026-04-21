Tujina

Tim Cook se poslavlja od vodenja Appla: 'To je bil največji privilegij'

San Francisco, 21. 04. 2026 07.40 pred dvema minutama 3 min branja 0

U.Z. STA
Glavni izvršni direktor Appla Tim Cook se bo 1. septembra preselil na položaj izvršnega predsednika, vodenje podjetja pa bo prevzel John Ternus. Cook je Apple vodil 15 let, pod njegovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1700 odstotkov, tržna vrednost podjetja pa trenutno znaša okrog 4000 milijard dolarjev. Njegov naslednik dela v Applovi oblikovalski ekipi od leta 2001, bil pa naj bi ključen za proizvodne linije, kot sta iPhone in AirPods.

"Največja čast v mojem življenju je bila, da sem bil izvršni direktor podjetja Apple in da so mi zaupali vodenje tako izjemnega podjetja. Apple ljubim z vsem svojim bitjem in sem zelo hvaležen, da sem imel priložnost delati s tako iznajdljivo, inovativno, ustvarjalno in globoko skrbno ekipo, ki je bila neomajna v svoji predanosti obogatitvi življenja naših strank ter ustvarjanju najboljših izdelkov in storitev na svetu," je v sporočilu za javnost objavil Tim Cook.

Johna Ternusa, ki bo prevzel vodenje, je opisal kot "vizionarskega" direktorja z "umom inženirja, dušo inovatorja in srcem, ki ga vodi z integriteto in častjo", poroča BBC. "Brez dvoma je prava oseba, ki bo vodila Apple v prihodnost," je še dodal.

"Zelo sem hvaležen za to priložnost, da nadaljujem poslanstvo podjetja Apple," pa je sporočil bodoči izvršni direktor Ternus, ki dela v Applovi oblikovalski ekipi od leta 2001, bil pa naj bi ključen za proizvodne linije, kot sta iPhone in AirPods.

Pod Cookovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1700 odstotkov, tržna vrednost podjetja pa trenutno znaša okrog 4000 milijard dolarjev, kar ga uvršča na tretje mesto med najbolj vrednimi javnimi podjetji na svetu, takoj za Nvidio in Alphabetom. Njegova odločitev, da odstopi s položaja glavnega izvršnega direktorja, sledi večmesečnim ugibanjem, da Apple išče naslednika.

Gre za prvo menjavo na čelu Appla od leta 2011, ko je Cook nasledil pokojnega Steva Jobsa. Do takrat je bil Jobsova desna roka in je veljal za arhitekta globalne dobavne verige Appla, poroča NBC.

Cook je bil manj viden od svojega karizmatičnega predhodnika, vendar je nadaljeval z razvojem ključnih poslovnih dejavnosti podjetja, ki se je hkrati širilo tudi na druga področja - od shranjevanja v oblaku do pretočnega predvajanja zabavnih vsebin.

V času Cookovega vodenja je Apple dal na trg številne uspešne posodobitve za iPhone, Mac, Apple TV in druge ključne izdelke. V zadnjih letih se podjetje sicer sooča s težavami pri uvajanju umetne inteligence in konec leta 2025 je podjetje zapustil vodja oddelka za umetno inteligenco.

Apple je tudi večkrat odložil uvedbo pametnejše Siri, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto da bi razvil lastne interne modele umetne inteligence, se je Apple nedavno obrnil na Googlov Gemini.

Cook se je uspešno izognil mnogim visokim carinam vlade Donalda Trumpa in gojil osebni odnos s Trumpom. Del tega je vključeval selitev nekaterih manjših delov proizvodnih linij v ZDA, vključno s proizvodno linijo za Mac Pro v Houston.

Cook je med obiskom v Ovalni pisarni avgusta lani tudi napovedal, da bo Apple vse steklo, ki ga potrebuje za iPhone in Apple Watch, proizvajal v Kentuckyju. V okviru tega obiska je Cook Trumpu podaril kipec iz 24-karatnega zlata z logotipom Apple in Cookovim podpisom.

Apple je namignil, da bo 65-letni Cook v svoji novi vlogi še naprej deloval kot dejanski ambasador podjetja pri politikih. "Kot izvršni predsednik bo Cook pomagal pri nekaterih vidikih delovanja podjetja, vključno s sodelovanjem z oblikovalci politik po vsem svetu," je sporočilo podjetje.

Afera, pitje, lažni dogodki: Trumpova ministrica odstopila

bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Majhne laži, ki vodijo v izgubo zaupanja
Majhne laži, ki vodijo v izgubo zaupanja
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Zakaj manifestacija pogosto ne deluje in kako to spremeniti?
Zakaj manifestacija pogosto ne deluje in kako to spremeniti?
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Pred 30. letom naredila lifting obraza – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
moskisvet
Portal
Kdo je Laila Hasanovic – vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Največje modne napake moških po 40. letu
Največje modne napake moških po 40. letu
Meteora: samostani med nebom in zemljo, ki se zdijo kot drug svet
Meteora: samostani med nebom in zemljo, ki se zdijo kot drug svet
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
dominvrt
Portal
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Kmetija
Sanje grofov
Sanje grofov
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
