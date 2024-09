Tim Walz sprejel podpredsedniško nominacijo

Njegov kratek govor je bil sicer v znamenju njegove nekdanje kariere in tudi množica v dvorani ga je pred govorom in po njem pozdravljala z vzkliki "Trener!".

Kot nekdanji trener srednješolske ekipe v ameriškem nogometu je Walz dejal, da v zadnji četrtini zaostajajo za gol, vendar imajo žogo in so v napadu. "Fant, kako dobro ekipo imamo," je dejal in zagotovil, da je Harrisova pripravljena na prevzem položaja predsednice ZDA.

Tudi tretji dan konvencije je postregel z izjemno zvezdniško zasedbo glasbenikov, kot sta Stevie Wonder in John Legend, ter politikov, od bivšega predsednika ZDA Billa Clintona in nekdanje predsednice predstavniškega kongresa Nancy Pelosi do ministra za transport Peta Buttigiega in senatorke slovenskega rodu Amy Klobuchar.

Pelosijeva, ki ji pripisujejo zasluge, da je prepričala Bidna v odstop od predsedniške kandidature, se je predsedniku zahvalila za vodenje najuspešnejše vlade v sodobni zgodovini ZDA in hvalila Harrisovo. Buttigieg pa je med drugim dejal, da republikanska stran prodaja mračnjaštvo, demokrati pa upanje in radost.

Clinton je v svojem nastopu pojasnil, da gre na volitvah za izbiro med tistimi, ki bodo Ameriko peljali naprej, in tistimi, ki jo želijo vleči nazaj. "Vsaka štiri leta se odločam po standardu, ali nas bo kandidat peljal naprej ali nazaj. Imamo jasno izbiro med Kamalo Harris, ki je za ljudi, in Trumpom, ki je za samega sebe," je dejal in zavrnil mit o uspešnih republikanskih gospodarskih politikih.

Bidna je Clinton zaradi odpovedi kandidaturi primerjal s prvim predsednikom ZDA Georgem Washingtonom, ki se je poslovil po dveh mandatih in vzpostavil standard. Gostja presenečenja Oprah Winfrey pa je pozvala vse neodvisne in neopredeljene volivce, naj se odločijo za zdravo pamet namesto nespameti Trumpa. "Ne gremo nazaj," je dejala in tudi ona pozvala, naj volivci izberejo radost, značaj, vrednote, dostojnost in spoštovanje, ki so po njenih besedah na glasovnicah skupaj z zdravo pametjo.