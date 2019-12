Timmermans v pismu VB: 'Sem kot stari ljubimec. Vem, kaj te dela močno in šibko'

"Sedaj te poznam. In te ljubim. Za to kar si in kar si mi dala. Sem kot stari ljubimec. Vem, kaj te dela močno in šibko," je v pismu, ki ga je objavil The Guardian, zapisal podpredsednik Evropske komisije, Frans Timmermans, ki je kot otrok med drugim obiskoval mednarodno britansko šolo v Rimu. "Odločila si se, da greš. To mi lomi srce, ampak spoštujem to odločitev," je dodal.

V pismu z naslovom Moje ljubezensko pismo Veliki Britaniji: družinskih vezi se ne more nikoli zares prekiniti Timmermans piše, kaj vse ga povezuje z Otokom in kako žal mu je, da zapušča Evropsko unijo, a da bodo za vedno ostali povezani. "Ne bomo odšli in vedno boš dobrodošla nazaj," sklene pismo Veliki Britaniji Nizozemec.