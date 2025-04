Prek Tinderja iskala morilca in mu ponujala deset tisoč evrov

26-letna Jaclyn Diiorio se je prek Tinderja povezala z moškim. Po izmenjavi več telefonskih klicev in sporočil sta se srečala tudi v živo. Kot je razvidno iz sodnih dokumentov, ki so jih pridobili pri CNN, je 26-letnica moškemu jasno izrazila zahtevo, da ubije njenega bivšega 57-letnega partnerja, sicer policista iz Filadelfije, in njegovo 19-letni hči. Za umor po naročilu mu je ponudila 12.000 dolarjev (10.500 evrov).