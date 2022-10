'Tišina uma je ključ do dolgega življenja'

Obstaja pa tudi kotiček na svetu, ki ni tako znan in slaven in je dom najdlje živečih ljudi na svetu. Država Azerbajdžan na Južnem Kavkazu je dom več regijam, znanim po tem, da prebivalci dočakajo tudi več kot 100 let. Vas Larik naj bi jih pa imela celo največ. So visoko nad oblaki v gorovju Tališ odkrili skrivnost dolgega in zdravega življenja?

Muzej dolgoživosti

Dvosobni Muzej dolgoživosti, zgrajen leta 1991 in prenovljen leta 2010, hrani več kot 2000 eksponatov, ki dokumentirajo življenja in spomine najstarejših prebivalcev regije. Prikazuje življenjske dobe posameznikov z gospodinjskimi predmeti, ki so jih preživeli, kot so tri generacije likalnikov, skrinje, polne naglavnih rut in srajc, srebrni vrči in sklede, lepo pletene nogavice in ročno barvane preproge, ki so kljub starosti še vedno živahnih barv.

In potem so tu še pisma, napisana v azerbajdžanskem in ruskem jeziku – osebni artefakti, tako stari, da je črnilo začelo bledeti.

Muzej in uradna azerbajdžanska statistika opredeljujejo stoletnika kot vsakogar, starejšega od 90 let. Vendar je bilo leta 1991 v Leriku registriranih več kot 200 ljudi, starejših od 100 let, od 63.000 prebivalcev. Danes je od 83.800 lokalnih prebivalcev 11 ljudi starejših od 100 let.

Najstarejši moški na svetu ali le mit?

Trenutni najstarejši prebivalec Lerika je Raji Ibrahimova s 105 leti. Leta so res impresivna, vendar bleda v primerjavi s starostjo, ki naj bi jo dosegel najslavnejši stoletnik tega območja Širali Muslumov, pastir, ki je domnevno živel 168 let.

Rumene strani njegovega potnega lista trdijo, da je bil rojen leta 1805, na njegovem nagrobniku pa piše, da je umrl leta 1973. Če bi bilo res, bi bila to najstarejša oseba, ki je kdaj živela.