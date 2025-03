Tišina, žalost in jok: v Kočanih bodo pokopali mlade žrtve tragedije

V več mestih v Severni Makedoniji bodo danes pogrebi žrtev nedeljskega požara v nočnem klubu. Ob 12. uri bodo na mestnem pokopališču v Kočanih pokopali 39 žrtev. Po poročanju novinarjev na terenu v mestu vlada tišina, jeza občanov pa se je prelevila v žalost. Prebivalci majhnega mesta ne pomnijo tragedije takšnih razsežnosti in žalujejo za mladimi, ki so prehitro izgubili življenje.

Dan pred pogrebom je tako kot že vse dni po tragični nedelji v mestu vladala tišina, poroča ekipa Telegraf.rs, ki se nahaja v Kočanih. Na ulicah so izobešeni mrliški listi mladih žrtev, na mestnem trgu pa so domačini prižigali sveče in se vpisovali v žalne knjige. Tišino na trgu sta prekinila mladeniča, ki sta prišla odlepit mrliški list pokojne bližnje, prisotni pa so pristopili k njima, ju objeli in jokali z njima.

Šok zaradi tragedije, ki je doletela kraj, je med domačini še vedno opazen, mnogi hodijo po ulicah s sklonjenimi glavami in si brišejo solze. Ker gre za majhno mesto, število žrtev pa je veliko, skoraj ni človeka, ki ne bi poznal katere od žrtev, še poroča spletni portal.

Jezni meščani so se v zadnjih dneh podali na ulice in protestirali, med drugim so se znesli nad kavarno lastnika diskoteke. Včeraj je bilo sicer vzdušje povsem drugačno, jeza se je spremenila v žalost pred prihajajočimi pogrebi. V nočnem klubu v Kočanih je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah med koncertom izbruhnil požar, ki so ga povzročile iskre pirotehnike na odru. Umrlo je 59 ljudi, več kot 100 je ranjenih. Štiri hudo poškodovane mlade fante sta sprejeli največji slovenski bolnišnici.

Nočni klub, sicer nekdanje skladišče preprog, je obratoval na podlagi ponarejenega dovoljenja, imel pa je le en zasilni izhod, ki pa je bil med koncertom zaklenjen. Prav tako ni bilo nameščenega požarnega alarma. Streha je bila iz vnetljivih materialov, stene pa niso bile odporne proti ognju. Oblasti so do zdaj pridržale približno 20 ljudi, vključno z nekaterimi vladnimi uradniki in menedžerjem kluba. Vlada Severne Makedonije je v nedeljo razglasila sedemdnevno žalovanje.

