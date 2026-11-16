Tisoč krav zavzelo mesto: uničujejo vrtove, ogrožajo promet

Ko pade noč, se s hribov nad severnomakedonskim mestom Kriva Palanka spustijo črede goveda. Živali se sprehajajo po ulicah, pasejo v parkih in si hrano iščejo na vrtovih ter kmetijskih zemljiščih. Za prebivalce mesta na severovzhodu države to ni več nenavaden prizor, temveč vsakodnevna težava, ki se iz leta v leto stopnjuje.
Po besedah župana Saška Mitovskega je bilo pred štirimi leti na območju okoli 570 tavajočih živali, danes pa naj bi jih bilo že približno tisoč. Dejansko število bi lahko bilo še višje, vendar gre za neuradne ocene, ki temeljijo na opažanjih domačinov, poroča nemški Merkur.
Na družbenih omrežjih se vrstijo posnetki čred, ki tudi po temi hodijo po cestah in se pasejo tik ob stanovanjskih hišah. Župan je ob objavi enega od posnetkov na Facebooku zapisal: "Ali bo tega trpljenja in groze sploh kdaj konec?"
Poginule živali tudi v bližini virov pitne vode
Težava ni omejena zgolj na uničene vrtove in polja. Kot poroča AP, živali predstavljajo nevarnost tudi za promet na glavni cesti, prebivalce pa skrbi morebitno onesnaženje pitne vode.
Po navedbah župana so namreč v bližini vodnih virov našli poginulo govedo. Domačini opozarjajo, da bi lahko nenadzorovane črede ogrozile oskrbo mesta s pitno vodo.
Prebivalci okoliških vasi se s težavo spopadajo že približno 15 let. Živali jim uničujejo pridelke in povzročajo škodo na zasebnih zemljiščih, vendar se razmere kljub številnim opozorilom niso izboljšale.
Krave imajo lastnike, a jih nihče ne nadzoruje
V ozadju nenavadne krize je dolgotrajen spor med oblastmi in tremi rejci goveda z območja Krive Palanke.
Državna agencija za hrano in veterinarstvo je sicer nato leta 2024 izdala odločbo o odvzemu živali trem lastnikom. Toda po poročanju lokalnih medijev ukrepa na terenu niso uspešno izvedli, zato so črede še naprej nenadzorovano tavale po mestu in okoliških hribih.
Po županovi razlagi naj bi živali zaradi odločbe o odvzemu pravno prešle v državno last, odgovornost zanje pa naj bi tako prevzela državna veterinarska uprava.
Mitovski zato zavrača možnost, da bi država reševanje težave preložila na občino. Opozarja, da položaj ni niti smešen niti nepomemben, temveč resno ogroža prebivalce in njihovo premoženje.
Župan zahteva 30-dnevno krizno stanje, prebivalci grozijo z blokado ceste
Ker večletni pozivi pristojnim službam niso prinesli rešitve, je Mitovski od severnomakedonske vlade zahteval razglasitev 30-dnevnega kriznega stanja. S tem želi doseči, da bi se država neposredno vključila v odstranjevanje in ustrezno oskrbo živali.
Potrpljenje izgubljajo tudi prebivalci. Po poročanju Euronews Bulgaria so napovedali proteste in blokado prometne povezave proti Bolgariji, če pristojni ne bodo ukrepali.
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