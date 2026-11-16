Tisoč krav zavzelo mesto: uničujejo vrtove, ogrožajo promet

Ko pade noč, se s hribov nad severnomakedonskim mestom Kriva Palanka spustijo črede goveda. Živali se sprehajajo po ulicah, pasejo v parkih in si hrano iščejo na vrtovih ter kmetijskih zemljiščih. Za prebivalce mesta na severovzhodu države to ni več nenavaden prizor, temveč vsakodnevna težava, ki se iz leta v leto stopnjuje.

Po besedah župana Saška Mitovskega je bilo pred štirimi leti na območju okoli 570 tavajočih živali, danes pa naj bi jih bilo že približno tisoč. Dejansko število bi lahko bilo še višje, vendar gre za neuradne ocene, ki temeljijo na opažanjih domačinov, poroča nemški Merkur.

Na družbenih omrežjih se vrstijo posnetki čred, ki tudi po temi hodijo po cestah in se pasejo tik ob stanovanjskih hišah. Župan je ob objavi enega od posnetkov na Facebooku zapisal: "Ali bo tega trpljenja in groze sploh kdaj konec?"