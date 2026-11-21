Kot izhaja iz osnutka 19-stranskega poročila urada generalnega inšpektorja ministrstva za domovinsko varnost, ki ga je pridobil časnik The New York Times, je med avgustom 2025 in julijem letos po skrajšanem programu usposabljanje opravilo skoraj 6000 agentov. Spremembe so bile del načrta za hitro zaposlitev in napotitev 10.000 novih pripadnikov ICE, za katere je kongres zagotovil več deset milijard dolarjev. Več kot 3500 kandidatov s predhodnimi izkušnjami v organih pregona je lahko osnovno usposabljanje opravilo na daljavo, čeprav je prej potekalo en mesec v živo v izobraževalnem centru. Več kot 80 odstotkov jih je spletno usposabljanje zaključilo v manj kot desetih dneh, več kot desetina v manj kot 24 urah, najmanj pet kandidatov pa v manj kot dveh urah. Eden od uradnikov ICE je nadzornikom pojasnil, da bi kandidati v običajnih okoliščinah za program potrebovali približno en mesec. Inštruktorji so opozarjali, da so nekateri kandidati zgolj klikali skozi spletne učne vsebine, ne da bi dejansko usvojili snov. Eden od njih je spremenjeni način usposabljanja označil za "katastrofalen neuspeh", drugi pa je opozoril, da bi lahko premalo usposobljeni agenti postali breme za lastno službo. Omilili so tudi pravila opravljanja preizkusa znanja. Medtem ko so kandidati prej imeli na voljo največ dva poskusa, so jim ob množičnem zaposlovanju omogočili neomejeno število ponavljanj. Eden od agentov je preizkus opravil šele v 32. poskusu.

Usposabljanje lahko opravili tudi na daljavo FOTO: Shutterstock

Spremembe niso zadevale le kandidatov s predhodnimi izkušnjami. ICE je skrajšal tudi usposabljanje kandidatov brez izkušenj v organih pregona, in sicer s 543 na približno 300 ur, število dni pa z 72 na 42. Med drugim so zmanjšali obseg usposabljanja o uporabi službenega strelnega orožja, obvladovanju pridržanih oseb med deportacijskimi leti, tehnikah vožnje, aretacijah in ugotavljanju državljanstva oseb. Po podatkih osnutka poročila je tako skrajšano usposabljanje opravilo več kot 2000 kandidatov, kar predstavlja več kot petino vseh deportacijskih agentov. Ministrstvo se je obenem umaknilo iz sistema zvezne akreditacije za usposabljanje organov pregona, ki preverja ustreznost izobraževalnih standardov. Po ugotovitvah nadzornega organa so se za to odločili, ker zaradi sprememb programa niso več izpolnjevali pogojev. Eden od uradnikov ICE je opozoril, da bi lahko izguba akreditacije prerasla v krizo. Agencija se je za akreditacijo sicer znova prijavila, vendar postopek traja približno tri leta. Nadzorniki so, kot navaja The New York Times, poskušali ugotoviti, kdo je sprejel odločitev o tako obsežnem zmanjšanju usposabljanja, vendar vodstvo za spremembe ni pustilo pisnih pojasnil. Nekdanji vodja usposabljanja jim je povedal, da je moral spremembe izvesti po navodilih takratnega namestnika direktorja ICE, podprla pa naj bi jih tudi tedanja ministrica Kristi Noem in njen višji svetovalec Corey Lewandowski. Poročilo opozarja tudi na težave pri praktičnem usposabljanju novih agentov po zaključku akademije. ICE namreč ni mogel dokazati, da so terenske pisarne program mentorstva dosledno izvajale, kot je bilo predvideno. Skoraj 90 odstotkov vodij programa, ki so odgovorili na vprašalnik nadzornega organa, je ocenilo, da takšno usposabljanje ni bilo uspešno.

ICE v Minneapolisu FOTO: AP

V nekaterih mestih je pritisk po čim večjem številu aretacij in deportacij dodatno otežil izobraževanje. V Dallasu je nadrejeni pojasnil, da so morali skoraj vse agente poslati na teren, zato ni bilo časa za naprednejše usposabljanje. V Baltimoru so novinci namesto formalnega mentorstva spremljali izkušenejše agente, v San Franciscu pa je bilo usposabljanje zaradi pomanjkanja osebja bolj neformalno. Na ministrstvu so pojasnili, da je sedanji minister Markwayne Mullin po prevzemu položaja julija znova uvedel strožje standarde in zagotovil dodatno usposabljanje za agente. Poudarili so, da je imela velika večina novih zaposlenih predhodne izkušnje v organih pregona in da so že uspešno zaključili policijske akademije. Mullin je pred kongresom ta teden priznal, da zdaj odpravljajo nekatere odločitve, sprejete pred njegovim prihodom. Kljub temu po ugotovitvah inšpektorja še niso odpravili vseh vrzeli, ki so nastale zaradi sprememb. Vprašanje usposobljenosti agentov ICE je v zadnjem letu deležno vse več pozornosti tudi zaradi številnih incidentov, streljanj, v katerih so bili udeleženi tudi ameriški državljani, in posnetkov grobega ravnanja med aretacijami. Agencija se sooča z vse več kritikami in upadom javne podpore, reforme njenega delovanja pa so bile tudi ena od obljub številnih demokratskih kandidatov, ki so zmagali na nedavnih vmesnih volitvah. Nekdanji odvetnik ICE Ryan Schwank, ki je službo zapustil februarja, je javno razkril nekatere spremembe učnih programov. Agencija je takrat zatrjevala, da se usposabljanje nadaljuje tudi po zaključku akademije, vendar ugotovitve inšpektorja kažejo, da terenski program ni deloval dosledno.

Protesti proti ICE FOTO: AP