Tisoče ljudi v Ohiu se ne sme vrniti na domove v bližini iztirjenega vlaka

V bližini kraja East Palestine se je v petek, 3. februarja, iztiril in zagorel tovorni vlak, ki je v desetih od 50 vagonov prevažal vinil klorid, gorljive tekočine, butilakrilat in ostanke benzena. Zato so oblasti odredile evakuacijo bližnjih krajev, skupaj več kot 5000 ljudi. Požar so gasili gasilci iz treh zveznih držav, tudi s pomočjo brezpilotnih letal.

Gasilcem in pristojnim službam je v ponedeljek iz nekaj prevrnjenih vagonov uspelo nadzorovano izpustiti nevaren vinil klorid, kar je povzročilo načrtovane eksplozije, ob katerih so smrtonosni kovinski deli leteli tudi kilometer in pol daleč. Akcijo so zaradi nevarnosti eksplozij morali prekiniti. "Kemikalije v petih iztirjenih vagonih so nestabilne in bi lahko eksplodirale. Zato prosimo vse, naj ostanejo na varnem," je med drugim dejal župan okrožja East Palestine Trent Conaway.

Pristojni iz ameriške agencije za varstvo okolja in ekipe za zaščito pred nevarnostmi spremljalo kakovost zraka in vode na območju. Iz vagonov uhajajo strupeni hlapi. Ogenj pa je povzročil toliko dima, da so ga regionalni meteorologi zaznali na vremenskem radarju. Na območju bodo do konca tedna zaprte šole, ustavljen je tudi lokalni promet.