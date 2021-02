Tisoče protestnikov na ulicah Argentine zaradi cepljenja mimo vrste

Protestniki so se s transparenti "Dajte mi moje cepivo" in "Nehajte zapravljati našega denarja" se zbrali pred vladnim sedežem na trgu Plaza de Mayo v Buenos Airesu. "Začeli so s cepljenjem svojih, vladnih prijateljev. To ni primerno. Oni s tem kradejo življenje nekomu, ki je ogrožen," je za AFP dejala protestnica Irene Marcet .

Dokaz o cepljenju, ki se ne sklada z vladnim načrtom, je vlada po spornih informacijah tudi sama objavila. Na seznamu se je znašlo 70 ljudi, ki so cepivo prejeli preko vrste. Med njimi je bil tudi 38-letni gospodarski minister in nekdanji argentinski predsednik Eduardo Dugalde , njegova žena in otroci.

Odkar so v Buenos Airesu začeli s cepljenjem prebivalcev, so do sedaj cepili le zdravstvene delavce, po načrtu za cepljenje pa so tam tokrat na vrsti starejši od 70 let. Tako so v glavnem mestu na ograje pred Casa Rosado, sedežem vlade in predsednikovim uradom, so protestniki v znak nestrinjanja obesili doma izdelane črne mrliške vrečke v obliki človeka, na katera so prilepili imena cepljenih politikov.

Predsednik Alberto Fernandez je dejanja protestnikov obsodil, saj da se na tak način "z razstavljanjem vreč, ki spominjajo na trupla in z imeni političnih voditeljev, v demokratični ureditvi ne protestira". Dejanje je označil za barbarstvo.

Protestniki so se zbrali tudi v drugih mestih, vključno s Cordobo, Rosariom in Mar del Plato.

Argentina, ki šteje 44 milijonov prebivalcev je zabeležila več kot dva milijona okužb z novim koronavirusom in 52.000 smrtnih primerov. Po navedbah vlade je bilo cepljenih že milijon ljudi. Argentina je prejela 1,22 milijona odmerkov ruskega cepiva Sputnik V, približno 580.000 odmerkov Covishield-a, cepivo indijskega inštituta in 904.000 doz kitajske Sinopharme.