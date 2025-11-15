Svetli način
Tujina

Tisoče sankcij: je Washington res izčrpal vse možnosti proti Moskvi?

Washington/Moskva/Bruselj, 15. 11. 2025 10.18 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V.
Komentarji
31

Ob vsaki novi napovedi sankcij Rusiji se v zahodnem svetu pojavijo trditve in upanja, da je to tisti ukrep, ki bo Moskvo spravil na kolena. Tako je tudi z dobavo novih orožij. In res, vsi ukrepi vplivajo na Rusijo, bodisi na gospodarskem bodisi na vojaškem področju. Toda nikakor dovolj, da bi jo - vsaj zaenkrat - zaustavilo. Tako je tudi z nedavnimi ameriškimi sankcijami proti ruskim naftnim družbam. Trumpova administracija sedaj trdi in priznava, da so izčrpali več ali manj vse možnosti. Je temu res tako?

Od invazije na Ukrajino je bilo proti Rusiji uvedenih okrog 23,960 sankcij. Največ so jih uvedle ZDA, in sicer 6441. S tem je Rusija daleč najbolj sankcionirana država na svetu. Daleč za njo, z okrog 5000 sankcijami je Iran. 

Ameriški sistem sankcij, ki je nekoč veljal za praktično neomejeno orodje gospodarske prisile proti "neposlušnim državam", je morda trči v ruski zid. Vsaj tako pravijo iz vrha Trumpove administracije. 

Državni sekretar Marco Rubio je v sredo izrazil nezadovoljstvo, ko je dopisniku Kyiv Posta povedal, da ZDA skoraj "nimajo več možnosti", potem ko so prejšnji mesec ostro sankcionirali še največja ruska naftna velikana, Rosneft in Lukoil. Rubio je po srečanju zunanjih ministrov G7 novinarjem dejal: "Z naše strani ni več veliko sankcij. Mislim, udarili smo po njihovih glavnih naftnih družbah, kar vsi zahtevajo."

Ruski tanker
Ruski tanker FOTO: AP

 

Sankcije proti Rosneftu, Lukoilu in njuni mreži hčerinskih družb bodo uradno začele veljati prihodnji teden, čeprav se izjeme že kopičijo. Ukrepi, ki so usmerjeni proti glavnemu viru financiranja ruske vojne v Ukrajini, so že sprožili vrsto izjem – očitno razpoko v enotni gospodarski fronti, še preden so pravila v celoti začela veljati. Madžarska si je zagotovila enoletni odlog; drugi namigujejo, da bodo zaprosili naslednjič, piše ukrajinski Kyiv Post.

Rubio je trdil, da je zdaj prednostna naloga izvrševanje – in ko gre za zaustavljanje t.i. senčne flote Kremlja, je neposredno pokazal na Evropo. EU je sankcionirala na stotine tankerjev, povezanih z Rusijo, ki prevažajo surovo nafto po znižani ceni kupcem iz Indije v Perzijski zaliv. Toda nekateri analitiki mislijo, da trditev, da je nadzor naloga Evrope, ne vzdrži.

Kimberly Donovan, direktorica pri Economic Statecraft Initiative Atlantskega sveta, je v pogovoru za Kyiv Post povedala, da je ideja, da ZDA zmanjkuje tarč, preprosto napačna. "Gre za politično voljo," je poudarila Donovan. "Potrebujemo agresivno izvrševanje in močan diplomatski pritisk, da bodo veljali ukrepi." Prav tako meni, da je iste ukrepe potrebno uvesti tudi proti Iranu in Venezueli. 

Donovanova je opozorila tudi na več pomembnih sektorjev, ki so se jim zahodne vlade doslej večinoma izogibale. Med njimi je glavni utekočinjeni zemeljski plin, temelj ruskega prihodkovnega toka, čeprav priznava, da bi sankcije proti utekočinjenemu zemeljskemu plinu lahko "ustvarile druge izzive za nekatere evropske države". Dodala je, da so petrokemikalije in dodatne ruske banke še vedno potencialne tarče sankcij. Druga prednostna naloga, je dejala, je tesnejše usklajevanje z uskladitvijo ameriških označb z 19 paketi sankcij, ki so jih že uvedli evropski partnerji. 

Donald Trump in Marco Rubio v Beli hiši
Donald Trump in Marco Rubio v Beli hiši FOTO: AP

Poleg sankcij bi lahko G7 in ZN uporabili bolj sistematičen pristop: uveljavljanje standardov pomorske varnosti, digitalizacijo dokumentacije in okoljsko odgovornost, dodaja.

Evropska unija je na drugi strani sprejela 19 paketov sankcij. Te so bile usmerjene proti ruskemu trgovanju z utekočinjenim zemeljskim pliomn (LNG), kriptovalutam, ruskim bankam, plovilom t.i. senčne flote in drugim gospodarskim entitetam Ruske federacije. In čeprav so ZDA sprejele največ sankcij proti Rusiji, Donovanova meni, da bi se ZDA morale bolj povezovati z ukrepi, ki jih je sprejela Evropa. 

"Ko se Združeno kraljestvo, EU in ZDA uskladijo, imajo sankcije veliko širši učinek," je dejala. "Ko se to ne zgodi, sovražni akterji izkoriščajo vrzeli – jurisdikcijsko arbitražo – in denar še naprej teče." ZDA imajo, ugotavlja, še vedno najmočnejši vzvod sankcij na svetu: dolar. Vendar moč ni pomembna, če je Washington ne uporablja usklajeno s svojimi najbližjimi zavezniki, dodaja. 

Uspeh trenutnega pritiska – in možnosti, da se Rusijo prisili k pogajalski mizi – zdaj temeljijo na apetitu Bele hiše po strogem izvrševanju in pripravljenosti za popolno usklajevanje z evropskimi partnerji, piše ukrajinski časnik. 

Rubiova trditev, da je omara s sankcijami skoraj prazna, pa na drugi strani poudarja vse večji razkol znotraj G7. Ameriška administracija pravi, da se pozornost preusmerja z načrtovanja novih ukrepov na izvrševanje obstoječih. 

sankcije rusija ukrajina vojna
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mario7
15. 11. 2025 12.00
In vse te sankcije najbolj prizadenejo EU.
ODGOVORI
0 0
ivanović
15. 11. 2025 11.59
+2
Že 2022 so govorili kako bo Rubelj propal in podobno, zdaj pa ups, ko je Rubelj valuta najbolj vezana na zlato, a zlato v 2025 najbolj rastoča dobrina. U 2025 pa je padel DOLAR, he he he
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
15. 11. 2025 11.59
+3
Zahod že desetletja poskuša spraviti Rusijo na kolena a mu nikakor ne uspe, ker še vedno niso spoznali, da se lažni sistemi, ki temeljijo na prirejanju resnice in neke kvazidemikratične ureditve prej pogreznejo sami vase, kot pa "zlobna Rusija". Ne bo šlo, vsi smo videli in vidimo, da ne.
ODGOVORI
3 0
Cinguling
15. 11. 2025 11.58
+1
A nasa Krka se drzi sankcij?
ODGOVORI
1 0
Pamir
15. 11. 2025 11.58
Ni vse izčrpano, Rusofobi naj prodajo vse kar imejo nesejo denar in na fronto v Donbas.Bolje oni za topovsko meso kot Ukrajinci.
ODGOVORI
0 0
zakotnik
15. 11. 2025 11.57
+1
Mogoce bi pa nehali z butastimi sankcijami, ki bolj kot vse prizadanejo eu in se zaceli pogovarjati z rusi o pravih vzrokih za vojno?????
ODGOVORI
1 0
Z O V
15. 11. 2025 11.58
+1
EU nima diplomacije, nesposobni za diplomacijo in mednarodno pravo...
ODGOVORI
1 0
špaget
15. 11. 2025 11.53
+2
Naslednje sankcije so bolj ključne kot naslednja dva tedna.
ODGOVORI
2 0
anatomija
15. 11. 2025 11.53
+1
Rusi je država ki promovira Naci terorizem
ODGOVORI
4 3
Z O V
15. 11. 2025 11.56
+1
Rusija je velesila, tisti ki so planirali razpad Rusije v EU in ZDA, bodo čez 2 leti dojeli, da peljejo EU in ZDA po gobe... Samo naivneži mislijo, da je možno Rusijo sankcionirati...BTW dobro napredujejo Rusi 😉
ODGOVORI
3 2
marre
15. 11. 2025 11.58
+1
Še ena od konstantno ponavljanih laži s strani prokremeljskih botov.. Kako je zahod kao planiral razpad Rusije.. Razpad RF je samo vprašanje časa, procent muslimanov strmo narašča, procent slovanov strmo upada, kot nasploh populacija.. To se bo tako ali drugače zgodilo za čas naših življenj in prav je ta ta nazi imperij čimprej razpade..
ODGOVORI
1 0
ivanović
15. 11. 2025 11.47
-3
Da bi premagali Putina bi blo treba malo u rove in to, v EU pa narod z dudo okrog hodi, potem bo pa res zmaga v rovih
ODGOVORI
2 5
IvanJaJo
15. 11. 2025 11.47
+2
Bongo la bongo cha cha cha Janez parla Trumpu mi amerika🤲🙏🙌👐💆💆‍♂️💆‍♀️🤣
ODGOVORI
3 1
ivanović
15. 11. 2025 11.45
+3
in odkar so te krasne sankcije, je inflacija od 2022 šla 100 posto gor, čestitke
ODGOVORI
6 3
anatomija
15. 11. 2025 11.51
+0
A to pri vas v Srbiji ?
ODGOVORI
3 3
ivanović
15. 11. 2025 11.52
+0
pri teb v kokošji državi, mali poglej cene v trgovini in kakšne so bile
ODGOVORI
2 2
Pamir
15. 11. 2025 11.54
-3
V Srbiji tudi, sicer Srbi pošiljajo veliko orožja Ukrajincem.
ODGOVORI
0 3
Z O V
15. 11. 2025 11.56
+2
anatomija sanja Srbijo tudi ko je buden 🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
15. 11. 2025 12.00
Tele, Slovenija je NAJDRAŽJA država EU!
ODGOVORI
0 0
kladivo
15. 11. 2025 11.44
+4
Ne mores kar tako ustavit drzavo ki ima vse resurse in ni odvisna od mednarodnega trga
ODGOVORI
7 3
Z O V
15. 11. 2025 11.45
+0
👏👏👏
ODGOVORI
4 4
Tomaž Hacin
15. 11. 2025 11.43
+0
Saj v Zda ne vedo kaj so sankcije. Zapreš vse pomorske poti ven in notri iz Rusije, zapreš zračni prostor in vse meje, poloviš vse Ruse ki se z dobrimi avtomobili vozijo pod ukrainskimi registracijami, blokiraš dotok denarja iz davčnih oaz, itd.
ODGOVORI
5 5
Z O V
15. 11. 2025 11.44
+0
Mokre sanje...
ODGOVORI
4 4
Pamir
15. 11. 2025 11.56
+1
A ti boš zaprl morske poti in meje? Z jezikom?
ODGOVORI
1 0
marre
15. 11. 2025 11.40
-2
Niti ni bistveno koliko sankcij je, ampak na kaj se nanašajo.. Če bi Putlerja resnično udarl tam kjer boli, ala izvoz nafte plina, jih neb rabil 20k+...
ODGOVORI
4 6
Z O V
15. 11. 2025 11.41
+2
Rusijo je nemogoče sankcionirani, to se učite že 250 let...
ODGOVORI
6 4
marre
15. 11. 2025 11.56
-1
Neumnos.t kot kot kruljenje prokremeljskih botov kako je Ruska vojska 2. armada sveta in bo pregazila recmo eno Ukrajino.. 4 leta kasneje smo še vedno v Donbasu in vatniki čelno napadajo rove in dnevno umirajo v tisočih..
ODGOVORI
0 1
Z O V
15. 11. 2025 11.59
Ko bo EU pripravljena za diplomacijo, se oglasite v Kremelj...
ODGOVORI
0 0
jebivoje
15. 11. 2025 11.40
+7
te kvazi sankcije so najbolj prizadele prebivalce evrope, in če ne bi bilo toliko vmešavanja v to vojno bi je bilo že davno konec.
ODGOVORI
10 3
JOKS klub
15. 11. 2025 11.37
+4
Tudi ZDA bi morali zaustaviti in še kdo bi se našel...
ODGOVORI
5 1
Z O V
15. 11. 2025 11.42
+3
Kitajska ji diha za vrat...
ODGOVORI
3 0
