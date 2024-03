Tisočeri proti Netanjahuju: zahtevali odstop premierja, več protestnikov aretirali

Izraelski narod je vse bolj besen na skrajno desno vlado Benjamina Netanjahuja. Nezadovoljni so namreč z njegovimi potezami v Gazi. Protestniki so se tako znova podali na ulice Izraela, kjer so vlado pozvali k odstopu. V Tel Avivu pa so se policisti tudi spopadli s protestniki in jih razgnali z vodnim topom. Več protestnikov so aretirali. V soboto je ob tem proti Gazi odplulo drugo plovilo, ki ljudstvu prinaša pomoč. V Gazo naj bi prispela v prihodnjih dneh.