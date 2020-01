Tisoči na begu, dim nebo na 2.000 kilometrov oddaljeni Novi Zelandiji obarval rumeno

Požari, ki pustošijo po Avstraliji, so zahtevali že najmanj 18 smrtnih žrtev, 17 ljudi pogrešajo, uničenih je na stotine domov, ogrožene so živali na prizadetih območjih.

Prebivalce bodo lahko prisilno evakuirali

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so zaradi uničujočih gozdnih požarov razglasili sedemdnevno izredno stanje ogroženosti. Oblasti so sporočile, da bo izredno stanje začelo veljati v petek zjutraj, saj pričakujejo, da se bo vremensko stanje izredno poslabšalo in še okrepilo požare, ki divjajo po državi.

Izredno stanje bo veljalo kar sedem dni, kar je netipično dolgo obdobje, saj takšni ukrepi običajno veljajo le nekaj dni, piše CNN. Kot so sporočile oblasti, se lahko zgodi, da bodo prebivalce, ki ne bodo želeli zapustiti območja, prisilno evakuirali, zaprli bodo ceste in uporabili druge ukrepe, da zavarujejo ljudi. Kot so sporočile oblasti namreč želijo uporabiti vse možne načine, da se pripravijo na ’grozen sobotni dan’, ki ga s strahom pričakujejo.