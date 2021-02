Tisoči spremljali neposredni prenos rušitve nekdanje Trumpove igralnice

Od stolpnice Plaza, ki je nekoč gostila glamurozne zvezde in znane obraze svetovnega kova, so ob živahni vzklikih in celo navijanju zbranih radovednežev zdaj ostale le še ruševine, ki jih je sprva zakril oblak dima in prahu.

Zgradba nezadržno propadala, na tla odpadali deli ometa in zidaki

Stavba v Atlantic Cityju v ameriški zvezni državi New Jersey je bila sicer že nekaj časa zapuščena, v zadnjem času pa je propadla do te mere, da se je pričela rušiti in sesedati sama vase, z nje so vsake toliko na tla zgrmeli deli ometa in celo zidaki. Ker je postajala čedalje bolj nevarna za okolico, so se jo zvezne oblasti odločile porušiti. To so storili z nadzorovano eksplozijo oziroma bolje rečeno implozijo.

Rušitev je trajala vsega skupaj zgolj 20 sekund in 32-nadstropna stavba se je sesedla sama vase. Njen surov konec je od daleč spremljala množica, zanje so pripravili celo posebno tribuno, rušitev pa so čez lužo predvajali tudi v živo preko spleta, kjer si je podiranje kazina ogledalo na tisoče Američanov.

Trumpove igralnice že dolgo pestile poslovne težave

Igralnico je dal zgraditi nekdanji predsednik ZDA, nepremičnina pa je zdaj v lasti Carla Icahna – milijarderja, ki je od leta 2016 pridobil še dva preostala Trumpova kazinoja. Trumpovo igralništvo je zadnja leta namreč zašlo v hude finančne težave, ki so vodile celo v bankrot kazinojev.

"Dobil sem kurjo polt. To je zgodovinski trenutek. Bilo je vznemirljivo," je ob trenutku, ki je zapečatil usodo nekdanje Plaze, dejal župan Marty Small.