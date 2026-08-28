Tisoči v rdečem kaosu: največji spopad s paradižniki na svetu

165 ton prezrelih, zmečkanih paradižnikov in več kot 20 tisoč zabave željnih udeležencev, to je bil letošnji festival La Tomatina, tako imenovan spopad s hrano, ki vsako leto ulice španskega Buñola obarva rdeče, v barve paradižnikove mezge. Tradicionalno so se – že 79. leto zapored – skozi množico prebijali s paradižniki naloženi tovornjaki, s katerih so metali paradižnike na veseljake, ti pa so nato metali drug v drugega.