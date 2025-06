Tisočim povedali, da so milijonarji, nato da je šlo za napako

V petek je bilo več tisoč ljudi, ki so zadeli nagrade v Eurojackpotu, obveščenih o napačnih zneskih, je sporočilo podjetje Norsk Tipping. Izvršna direktorica igralniške družbe Tonje Sagstuen se je opravičila in dan pozneje odstopila.

Zneski nagrad so bili pretirano visoki zaradi pretvorbe evrov v norveške krone. Lokalni mediji so poročali, da je bil znesek pomnožen s 100, namesto da bi bil deljen s 100. Do napačnih izplačil ni prišlo.

"Zelo mi je žal, da smo toliko ljudi razočarali, in razumem, da so ljudje jezni na nas," je v izjavi dejala Sagstuenova in dodala, da je "kritika upravičena" glede na kršitev zaupanja.

Povedala je, da je prejela več sporočil ljudi, ki so načrtovali odhod na počitnice, prenovo svojih domov ali nakup stanovanja:"Njim lahko rečem le: Oprostite! Ampak razumem, da je to majhna tolažba," je dejala.