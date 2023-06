'Tisti, ki pomagajo Rusiji uničevati življenja, si zaslužijo najvišjo kazen'

Nič hudega sluteči gosti picerije so v torek uživali v priljubljeni restavraciji, ko so jo zadeli ruski izstrelki. 12 ljudi je bilo ubitih, med njimi trije najstniki. Ukrajinske oblasti so nedolgo zatem odkrile prebivalca Krematorska, ki naj bi nekaj ur pred uničenjem restavracije ruski vojski poslal videoposnetek restavracije, vključno s koordinatami lokalne kritične infrastrukture in javnih območij, z informacijami o koncentraciji civilistov.

Med ubitimi so bile štirinajstletni sestri dvojčici Julija in Ana Aksenčenko ter še eno 17-letno dekle. "Ruski izstrelki so ustavili bitje src dveh angelov," je v izjavi zapisal oddelek za izobraževanje mestnega sveta Kramatorska. Vsaj 60 drugih je bilo ranjenih, med njimi kolumbijski državljani in ukrajinski pisatelj.

"Vsak, ki ruskim teroristom pomaga uničevati življenja, si zasluži najvišjo kazen. In to ne velja le za nekatere kolaborante," je dejal Zelenski. "Ruski agent je obtožen izdaje. Možna kazen je dosmrtni zapor. Spremljevalce teroristične države je treba obravnavati kot izdajalce človeštva," je dodal in opozoril, da bi lahko pod ruševinami restavracije našli še več trupel.

Ukrajinske varnostne službe so v sredo objavile fotografijo lokalnega moškega, ki so ga aretirale, in ga opisale kot ruskega agenta. Zelenski je v svojem večernem nagovoru pojasnil, da so varnostne službe sodelovale s posebnimi policijskimi enotami pri prijetju osumljenca, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Salon Ria, ki je bil tokrat tarča, je bil priljubljen kraj, kjer so redno gostovali mednarodni novinarji, prostovoljci in ukrajinski vojaki. Ravno ob napadu naj bi sicer tam potekalo srečanje ukrajinskih ter tujih vojakov. Rusija sicer vztraja, da ne napada civilnih ciljev, čeprav so njene rakete po vsej državi ubile številne civiliste in uničile civilno infrastrukturo, kot so domovi in podjetja.

"Udarci se izvajajo le na objekte, ki so tako ali drugače povezani z vojaško infrastrukturo," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Ruska federacija ne izvaja napadov na civilno infrastrukturo," je pojasnil.

"Vse je razneslo, ostalo ni nič"

Trije ranjeni Kolumbijci so znani pisatelj Hector Abad Faciolince, nekdanji kolumbijski mirovni pogajalec Sergio Jaramillo in novinarka Catalina Gomez. Abad in Jaramillo naj bi bila na misiji, s katero naj bi izrazila latinskoameriško solidarnost z ljudmi v Ukrajini.

Jaramillo Caro je za BBC povedal, da je v torek zvečer sedel v restavraciji, ko so jo napadli, vendar je utrpel le manjše poškodbe. Vodilna ukrajinska pisateljica Victoria Amelina, ki je sedela z njima, je v kritičnem stanju in se "bori za življenje". "Prosimo, molite zanjo," je dejal Jaramillo Caro.