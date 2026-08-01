Tistim, ki rezervirajo mesto, po brisačah posuje 'srbeči' prašek

Britanskemu tiktokerju se je porodila zamisel, da tistim, ki rezervirajo svoje mesto, brisače posuje s praškom, ki povzroča srbenje. Posnetek njegovega početja je zbral skoraj dva milijona ogledov in sprožil številne obsodbe.

Čeprav je prašek za srbenje praviloma neškodljiv, lahko v nekaterih primerih žrtev takšne potegavščine pristane v bolnišnici. Obstajata namreč dve glavni vrsti praška za srbenje, ki se po delovanju precej razlikujeta. Kateri prašek je uporabil avtor posnetka, ni znano. Kljub temu pa bi se morali s sporno turistično prakso rezerviranja mest na plažah ukvarjati komunalni redarji, ne pa posamezniki, so si večinoma enotni komentatorji.

S problematiko neželenih rezervacij se soočajo tudi pri naših sosedih. Mesto Pag je pred dvema tednoma objavilo fotografije, na katerih komunalni redarji odstranjujejo ležalnike in brisače s plaž. Pred nekaj dnevi so enako storili tudi v občini Sveti Filip i Jakov, poroča Net.hr.

Za enak ukrep so se odločile tudi oblasti v Novem Vinodolskem, kar kaže, da si številna hrvaška turistična središča prizadevajo odpraviti to prakso.