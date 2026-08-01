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Tistim, ki rezervirajo mesto, po brisačah posuje 'srbeči' prašek

London , 01. 08. 2026 14.09 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
A.K.
Rezervacija z brisačo

Britanski tiktoker je izzval številne kritike. Ker ga jezijo ljudje, ki si na dopustu navsezgodaj rezervirajo ležalnike z brisačo, je našel način, kako obračunati z njimi. Na svojem profilu je objavil video, v katerem prikazuje, kako tistim, ki si svoje mesto rezervirajo, na brisače posuje prašek, ki izzove srbečico.

Britanskemu tiktokerju se je porodila zamisel, da tistim, ki rezervirajo svoje mesto, brisače posuje s praškom, ki povzroča srbenje. Posnetek njegovega početja je zbral skoraj dva milijona ogledov in sprožil številne obsodbe.

Rezervacija z brisačo
Rezervacija z brisačo
FOTO: Shutterstock

Čeprav je prašek za srbenje praviloma neškodljiv, lahko v nekaterih primerih žrtev takšne potegavščine pristane v bolnišnici. Obstajata namreč dve glavni vrsti praška za srbenje, ki se po delovanju precej razlikujeta. Kateri prašek je uporabil avtor posnetka, ni znano. Kljub temu pa bi se morali s sporno turistično prakso rezerviranja mest na plažah ukvarjati komunalni redarji, ne pa posamezniki, so si večinoma enotni komentatorji.

Na Hrvaškem nenehno pritoževanje zaradi rezervacij na plaži

S problematiko neželenih rezervacij se soočajo tudi pri naših sosedih. Mesto Pag je pred dvema tednoma objavilo fotografije, na katerih komunalni redarji odstranjujejo ležalnike in brisače s plaž. Pred nekaj dnevi so enako storili tudi v občini Sveti Filip i Jakov, poroča Net.hr.

Za enak ukrep so se odločile tudi oblasti v Novem Vinodolskem, kar kaže, da si številna hrvaška turistična središča prizadevajo odpraviti to prakso.

rezervacija brisače

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KOMENTARJI10

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Veščec
01. 08. 2026 15.31
to,pa more bit špas,gledat kako se"ribajo"med sabo,pa to
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0 0
tina se je kur bala
01. 08. 2026 15.18
Kakorkoli, motena osebnost. Vstani on 8h.
Odgovori
0 0
Jani.
01. 08. 2026 15.05
Ne hodim na morje v hrčkolandijo.
Odgovori
+3
3 0
Vakalunga
01. 08. 2026 15.01
Ko bo pa dobil po KURBUSU..bo pa vse narobe..Gospoda odstranite marele in ležalnike na njih in pod njimi tudi ni nikogar..saj je plaža vsem dostopna..
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+4
5 1
Vakalunga
01. 08. 2026 15.04
Po zakonu in ustavi, bi KOMUNALA morala odstraniti vse ležalnike, vse tiste ciprese umetne in marele, saj po ustavi nihče nima pravice usedati OBALE..Potem pa naj obračunava z BRISAČARJI..
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+2
2 0
DasaizDalasa
01. 08. 2026 14.59
Ideja je dobra.
Odgovori
+4
5 1
Verus
01. 08. 2026 15.11
in kako ti biser veš, kdo je "rezerviral", kdo je pa v vodi? Kako veš čigava je brisača? Te vaše srednjeveške rešitve so na nivoju brisač še premagljive, a ko se boste norci vrinili v res pomembne funkcije, samo bog nam lahko pomaga - čeprav je tudi on obupal nad človeštvom.
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-1
1 2
fljfo
01. 08. 2026 15.14
Verus...Zakaj si rezervirate mesta z brisačami? Se ti zdi to prav?
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+2
2 0
St. Gallen
01. 08. 2026 14.59
ravnokar sem srecal ceha, pravi, da hrvaska ni vec vredna svojega denarja, ze nekaj ko let ne hodi vec na hrvasko. Moti ga kamnita plaza, hladno morje in visoke cene. Cehi nimajo. morja, zato izbirajo destinacije z boljsimi plazami, toplejsim morjem ..
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+3
4 1
TheJuniKorn
01. 08. 2026 14.45
Dokler ga ne bo en..., dobr sj res te rezevacije niso ok. Ravno tako sem vsako leto na morju pa zaboga nisem še nikjer videl tega kamor jaz hodim. Hrvaška
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-3
1 4
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